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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۹

دستگیری ۲۳ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد

دستگیری ۲۳ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری ۲۳ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای اقدامات کنترلی و عملیاتی، موفق به توقیف ۳۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف به علت ارتکاب تخلفات و جرائم از قبیل فاقد پلاک، پلاک مخدوش، تغییر اصالت، مزاحمت و... شدند.

همچنین در ادامه اجرای این طرح، ۲۳ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی و انتظامی شناسایی و در عملیات های جداگانه توسط مأموران انتظامی دستگیر شدند.

پلیس با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های امنیت‌محور، اعلام کرد برخورد قاطع با مجرمان، متخلفان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6888572

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