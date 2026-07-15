به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست وبیناری شورای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، از امضای تفاهم‌نامه و توافق‌نامه توسعه فرهنگ اقامه نماز در استان خبر داد و گفت: این دو سند، چارچوب عملیاتی برنامه‌های سال ۱۴۰۵ در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز را مشخص کرده و اجرای آن‌ها در قالب کارگروه «نماز نسل نو» به‌صورت مستمر و ماهانه پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اسناد، نقشه راه توسعه فرهنگ اقامه نماز در آموزش‌وپرورش لرستان را ترسیم می‌کنند، افزود: برنامه‌های عملیاتی بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه‌ها تدوین و در بازه‌های زمانی مشخص ارزیابی خواهند شد تا روند اجرای برنامه‌ها با رویکردی منسجم و قابل‌سنجش دنبال شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، استمرار فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در حوزه نماز در تمام ایام سال را از رویکردهای اصلی آموزش‌وپرورش استان برشمرد و گفت: برنامه‌های مرتبط با اقامه نماز محدود به سال تحصیلی نیست و این فعالیت‌ها در طول سال با همکاری‌بخش‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

سهرابی همچنین بر تلفیق برنامه‌های توسعه فرهنگ نماز با سایر برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های همکار، بهره‌گیری از روش‌های متناسب با ویژگی‌های نسل امروز و استفاده از ظرفیت پژوهش برای ارزیابی و ارائه راهکارهای سیاستی تأکید کرد.

در این نشست، حجت‌الاسلام چراغی، رئیس ستاد اقامه نماز استان لرستان نیز حضور داشت و تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان را به همراه مدیرکل آموزش‌وپرورش استان امضا کرد. همچنین تشکیل کارگروه «نماز نسل نو» به‌عنوان سازوکار اجرایی پیگیری مفاد تفاهم‌نامه‌ها موردتأکید قرار گرفت تا برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به‌صورت منظم در سطح استان دنبال شود.