510 کیلوگرم مواد مخدر در استان گیلان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار امیری مقدم فرمانده پلیس گیلان ظهر شنبه در کنفرانس خبری در رشت، افزود: از این میزان مواد مخدر کشف شده ‪ ۳۹۶‬کیلوگرم تریاک و ‪۱۱۴‬ کیلوگرم حشیش است.

وی عنوان کرد: این میزان مواد مخدر که از مناطق جنوبی کشور وارد این استان شده بود، شب گذشته در یک عملیات ویژه در یکی از ورودی گیلان از یک دستگاه کامیونت و دو دستگاه سواری به دست آمد.

سردار امیری مقدم بیان داشت: در این ارتباط بیش از ‪ ۲۰‬نفر از افراد اصلی و فرعی که یک نفر آنها زن و دارای سابقه زندانی نیز بوده شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده پلیس گیلان یادآورشد : در دوماهه اول سالجای بیش از ‪ ۸۳۱‬کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان گیلان کشف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ‪ ۶۰‬درصد افزایش داشته‌ است.

سردار امیری مقدم با اعلام اینکه در سال 86 دو هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلوگرم موادمخدر درسطح استان گیلان کشف شده است، افزود: در این ارتباط ‪ ۱۰‬هزار نفر اعم از معتاد و توزیع‌کننده شناسایی و دستگیر شدند.