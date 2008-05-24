510 کیلوگرم مواد مخدر در استان گیلان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سردار امیری مقدم فرمانده پلیس گیلان ظهر شنبه در کنفرانس خبری در رشت، افزود: از این میزان مواد مخدر کشف شده ۳۹۶کیلوگرم تریاک و ۱۱۴ کیلوگرم حشیش است.
وی عنوان کرد: این میزان مواد مخدر که از مناطق جنوبی کشور وارد این استان شده بود، شب گذشته در یک عملیات ویژه در یکی از ورودی گیلان از یک دستگاه کامیونت و دو دستگاه سواری به دست آمد.
سردار امیری مقدم بیان داشت: در این ارتباط بیش از ۲۰نفر از افراد اصلی و فرعی که یک نفر آنها زن و دارای سابقه زندانی نیز بوده شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانده پلیس گیلان یادآورشد : در دوماهه اول سالجای بیش از ۸۳۱کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان گیلان کشف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰درصد افزایش داشته است.
سردار امیری مقدم با اعلام اینکه در سال 86 دو هزار و ۸۰۰کیلوگرم موادمخدر درسطح استان گیلان کشف شده است، افزود: در این ارتباط ۱۰هزار نفر اعم از معتاد و توزیعکننده شناسایی و دستگیر شدند.
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