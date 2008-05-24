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۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

ضریب ایمنی ایران 120 برابر افزایش یافته است

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول عقیدتی سیاسی سپاه منطقه مازندران گفت: ضریب ایمنی ایران در برابر تهدیدهای دشمنان 120 درصد نسبت به سالهای اولیه پیروزی انقلاب افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سرهنگ پاسدار محمد موسوی روشن ظهر شنبه در جمع نیروهای مسلح غرب مازندران در بسیج سپاه ناحیه نوشهر افزود: آن چیزی که توان امنیتی ایران را رشد داده علاوه بر ابزار و تکنولوژی مورد نیاز، ایمان و اعتقاد به امامت، ولایت و رهبری است.

وی اظهار داشت: رهبری شاخص پیروزی است و دینداری نیز عامل دیگری در رشد و ارتقاء ضریب ایمنی ایران است.

وی خاطر نشان کرد: عصر کنونی، عصر اطلاعات و تغییرات بوده و جهان به سرعت در حال تغییر است از این رو مناطق استراتژیک جهان نیز جابجا شده است.

به گفته سرهنگ پاسدار موسوی روشن، امنیت بخشی نیز باید بر اساس تهدیدها ی جدید طراحی شود.

مسئول عقیدتی سیاسی سپاه مازندران ادامه داد: تمامی تلاش دشمنان برای نابودی انقلاب اسلامی استوار است از این رو باید در برابر تهدیدها هوشیار بود.

فرمانده بسیج سپاه نوشهر نیز در این آیین گفت: فتح خرمشهر تاریخ دفاع مقدس اهمیت زیادی دارد و خبر آزاد سازی آن ملت ایران را به وجد آورد.

سرهنگ یوسف طالب نژاد افزود: رزمندگان اسلام در غربت جنگیدند و در مظلومیت به شهادت رسیدند تا راز خون شهداء آشکار شود.

کد مطلب 688920

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