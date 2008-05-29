خبرگزاری مهر - گروه و اندیشه : این کتاب که ترجمه مقاله های "دانشنامه مخلص فلسفه و فیلسوفان غرب" است در دو بخش، آرا و اندیشه های "فیلسوفان یونان" و "فیلسوفان روم" را مورد بررسی قرار داده است.

کتاب از فیلسوفان پیش از سقراط آغاز کرده است و طی آن تعدادی از اندیشه ورزان دیرین یونانی تا روزگار سقراط را که می کوشیدند نهاد جهان و سرشت واقعیت / حقیقت را تعریف کنند معرفی کرده است.

در ادامه نیز به طالس، آناکسیماندروس، آناکسیمنس، فیثاغورس، فیثاغورثیان، هراکلیتوس، الثائیان، کسنوفانس، پارمنیدس، امپدوکلس، آناکساگوراس، لئوکیپوس، دموکریتوس، سقراط، ارسطو، افلاطون و ... پرداخته شده است.

در بخش دوم نظرات فیلسوفانی از روم مانند لوکریتوس، سنکا، مارکوس آئورلیوس، پلوتینوس، سیسون و ... بررسی شده است.

کتاب "فیلسوفان یونان و روم" در پایان طی واژه نامه ای فارسی - انگلیسی نکات، اسامی، اصطلاحات و مفاهیمی را که نیاز به توضیح و یا تعریف دارند مورد اشاره قرار داده است.