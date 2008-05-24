فعالیت چتر سینمای ایران در بازار کن به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد امسال همچنین با هماهنگی چتر سینمای ایران 18 فیلم ایرانی در سالن‌های نمایش فیلم بازار به نمایش درآمد و بسیاری از خریداران و پخش‌کنندگان فیلم و نمایندگان جشنواره‌های مختلف جهانی از چتر سینمای ایران بازدید کردند.

نشریه روزانه اسکرین نیز آگهی‌ و خبرهایی را به صورت روزانه در معرفی آثار ایرانی منتشر کرد. علاوه بر نمایندگان معاونت سینمایی، سازمان‌هایی چون صدا و سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شرکت‌های خصوصی عرضه‌کننده فیلم در بازار کن حضور داشتند.

در هشت روز اول بازار کن نمایندگان اغلب جشنواره‌های معتبر زیر چتر سینمای ایران حضور یافتند. در این ایام نمایندگان پوسان، سن سباستین، تورین، تسالونیکی، لوکارنو، استانبول، شیکاگو، مسکو و مونترال با نمایندگان سینمای ایران گفتگو کردند. همچنین چتر سینمای ایران شاهد حضور خریداران فیلم از برزیل، تایلند، آمریکا، کانادا، هند، آلمان و ... بود.

در دیدار مدیر عامل و مدیر امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی با مدیر مرکز ملی سینما ونزوئلا در بازار کن، برای نمایش فیلم‌های ایرانی در بازار آمریکای لاتین رایزنی شد. این دیدار با حضور مجید شاه‌حسینی، امیر اسفندیاری و خوان کارلوس دوسادا در محل چتر سینمای ایران در بازار کن طرفین درباره تبادلات سینمایی مذاکره کردند.

در این دیدار علاوه بر رایزنی درباره نمایش فیلم‌های ایرانی در کشورهای مختلف آمریکای جنوبی (از طریق یک پخش‌کننده مهم ونزوئلایی)، در خصوص برگزاری دوره‌های آکادمیک سینمایی در دو کشور، رفت و آمد هنرمندان و کارشناسان سینمایی دو کشور و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تولیدات مشترک صحبت شد.

در این دیدار به توجه کشورهای آمریکای لاتین که منافع و اهدافی مشترک با ایران (به عنوان مجموعه کشورهای جنوب) و سینمای ایران دارند اشاره شد. چتر سینمای ایران با فعالیت هشت موسسه با مدیریت فارابی از 25 اردیبهشت در بازار جشنواره کن فعالیت خود را آغاز کرد و امروز چهارم خرداد به کار خود پایان داد.