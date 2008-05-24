نشست مطبوعاتی برای معارفه مظلومی / نیکولیچ مدیر تیم های پایه مس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی سه شنبه شب به کرمان سفر می کند و طبق هماهنگی های بعمل آمده توسط کانون هواداران باشگاه مس، مورد استقبال هواداران این تیم قرار می گیرد.

همچنین ساعت 9:30 دقیقه صبح چهارشنبه مراسم معارفه مظلومی سرمربی جدید تیم فوتبال مس کرمان در نشست مطبوعاتی که با حضور حمید نیک نفس مدیر عامل و یوسف آبادی سرپرست باشگاه مس کرمان برگزار می شود، انجام خواهد شد.

مظلومی پس از این نشست خبری، همکاریش را بصورت رسمی با باشگاه مس کرمان آغاز می کند، ضمن اینکه فهرست نفرات مورد نظر خود برای فصل آینده را هم تا پایان همین هفته به مسئولان باشگاه اعلام خواهد کرد.

از سوی دیگر نناد نیکولیچ سرمربی تیم فوتبال جوانان و امید کشورمان صبح امروز در کرمان با مسئولان باشگاه مس برای تصدی پست مدیریت فنی تیم های پایه این باشگاه مذاکره کرد اما هنوز پاسخ نهایی را در این خصوص اعلام نکرده است.