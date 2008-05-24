خشکسالی 387 میلیارد تومان به امور دام و زنبور عسل فارس خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی شرفی عصر امروز درکارگروه ، آب خاک و کشاورزی استان فارس با بیان اینکه اولین گروه ضربه خورده از خشکسالی فارس جمعیت دامی استان است افزود: در زمینه خشکسالی حدود دو درصد از جمعیت دامی استان فارس تلف شدند.

وی ادامه داد: همچنین حدود 20درصد از این جمعیت نیز در پی آلودگی انگلی وبیماریهای واگیر تلفات داشتیم ضمن اینکه 40درصد از دیگر تلفات جمعیت دامی استان نیز در حوزه سقط جنین بوده است.

شرفی تاکید کرد: البته بخش عمده ای از این خسارات مربوط به کمبود آب، تامین علوفه دستی و در پی آن افزایش قیمت علوفه است.

وی تصریح کرد: در این خصوص نیز اقداماتی صورت گرفته که از آن جمله می توان به 300میلیون تومان اعتبار برای آب شرب ،15میلیارد تومان یارانه تامین علوفه و ... اشاره کرد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تا امروز نیز حدود 67هزار دام خریداری شده که با این کار از تلف شدن دام و خسارات ناشی از آن جلوگیری شد.

شرفی همچنین با اشاره به خسارات وارده به حوزه کشاورزی استان نیز گفت: در این بخش نیز 289هزار هکتار از سطح زراعت آبی استان را برای کشت امسال نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه به حدود 423هزار هکتار نیز در بخش زراعت آبی استان خسارت وارد شده ادامه داد: در مجموع در حوزه زراعت زمستانه استان فارس 325میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

معاون جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به وضعیت تاثیر خشکسالی در حوزه باغ های استان نیز گفت: در بخش باغ های آبی فارس نیز 9هزار و 468هکتار باغ آبی از کار افتاده که در این بخش در برخی از نقاط با کاهش محصول و در برخی دیکر با از بین رفتن درختان مواجه هستیم.

شرفی گفت: در مجموع برای این حوزه نیز حدود 253میلیارد تومان خسارت برآورد شده است.

در ادامه جلسه مدیر کل هواشناسی استان فارس نیز با اشاره به وضعیت بارندگی های اخیر در سطح شهرستان های فارس گفت: در شهرستان های زرین دشت، سپیدان و کازرون بارندگی نسبت به بلند مدت 50 درصد ، در زرقان،ارسنجان، اقلید، سد درودزن، بوانات و ایزدخواست 70تا 80درصد، در استهبان و نی ریز و برخی دیگر از شهرستانها 80 تا 90 درصد کاهش داشته است.

عبدالکریم جامع ادامه داد: این بارندگی ها نسبت به بلند مدت 63درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه نیز میانگین میزان تبخیر استان حدود 2/3 میلی متر افزایش داشته است.