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۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۴۲

آیت الله مکارم شیرازی:

شهرداری ها رضایت مردم را جلب کنند

شهرداری ها رضایت مردم را جلب کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفت: شهرداریها باید در برابر گرفتن پول از مردم برای عوارض و... رضایت آنها را نیز جلب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله مکارم در مراسم دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر شیراز افزود: آنچه به عنوان کسب درآمد و افزایش بودجه وظیفه شهرداری محسوب شده و در صدر اقدامات قرار می گیرد باید با نیت خدمت خالصانه به مردم و رشد، توسعه و بهبود فضای زندگی شهری آنها باشد.

این مرجع تقلید گفت: در این حوزه افتتاح پروژه های مختلف فنی و عمرانی و اقدامات ویژه شهری باید در راستای همین جلب رضایت و تامین رفاه و آسایش روحی و جسمی مردم صورت گیرد.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین شهرداری و شورای شهر را به عنوان نهادهایی خواند که بیشترین ارتباط را با مردم دارند و افزود: به خاطر این ارتباط دائمی دو ارگان مذکور جزء حساسترین نهادهای شهری محسوب می شوند.

وی با اشاره به همکاری مجموعه شهرداری و شورای شهر، بر لزوم تعامل آنها با یکدیگر تاکید کرد و گفت: این دو دستگاه مسئولان حفظ وجهه و آبروی شهر هستند از این رو مسئولان شهرداری و شورای شهر باید نسبت به تحقق این امر تلاش کنند.

کد مطلب 689045

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