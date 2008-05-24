شهرداری ها رضایت مردم را جلب کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله مکارم در مراسم دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر شیراز افزود: آنچه به عنوان کسب درآمد و افزایش بودجه وظیفه شهرداری محسوب شده و در صدر اقدامات قرار می گیرد باید با نیت خدمت خالصانه به مردم و رشد، توسعه و بهبود فضای زندگی شهری آنها باشد.

این مرجع تقلید گفت: در این حوزه افتتاح پروژه های مختلف فنی و عمرانی و اقدامات ویژه شهری باید در راستای همین جلب رضایت و تامین رفاه و آسایش روحی و جسمی مردم صورت گیرد.

آیت الله مکارم شیرازی همچنین شهرداری و شورای شهر را به عنوان نهادهایی خواند که بیشترین ارتباط را با مردم دارند و افزود: به خاطر این ارتباط دائمی دو ارگان مذکور جزء حساسترین نهادهای شهری محسوب می شوند.

وی با اشاره به همکاری مجموعه شهرداری و شورای شهر، بر لزوم تعامل آنها با یکدیگر تاکید کرد و گفت: این دو دستگاه مسئولان حفظ وجهه و آبروی شهر هستند از این رو مسئولان شهرداری و شورای شهر باید نسبت به تحقق این امر تلاش کنند.