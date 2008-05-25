سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: از این تعداد 800 نفر آنها کسانی هستند که همزمان با آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی وارد عرصه معلمی شده اند و بیش از 200 نفر نیز طبق قانون جدید بازنشستگی سهمیه متقاضیان 25 سال خدمت آقایان و 20سال خدمت خانمها هستند .

موسوی اظهار داشت: خروجی نیروی انسانی از این سازمان زیاد و ورودی آن بسیار کم شده است و برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر روی نیروی انسانی، نیروهای این سازمان که مامور به خدمت در ادارات و سازمانهای دولتی هستند در صورتی که استخدام وزارتخانه دستگاه مربوطه نشوند طبق دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش فرا خوانده خواهند شد .