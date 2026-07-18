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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

عضو شورای شهر بوشهر: فضای سبز شهری و پیاده‌روها ساماندهی شوند

عضو شورای شهر بوشهر: فضای سبز شهری و پیاده‌روها ساماندهی شوند

بوشهر- رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر بوشهر با انتقاد از رها شدن باکس‌های فضای سبز در پیاده‌روهای شهر، بر ضرورت ساماندهی این فضاها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش صبح شنبه در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخشی از پیاده‌روهای شهر با ایجاد باکس‌های فضای سبز و گل‌کاری جلوه مناسبی داشت، اما اکنون بسیاری از این باکس‌ها در نقاط مختلف شهر از جمله خیابان امام، میدان انقلاب و خیابان امام رضا رها شده و تنها به محلی پر از خاک تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در بسیاری از این نقاط نه گل‌کاری انجام می‌شود و نه درختی وجود دارد و این وضعیت علاوه بر کاهش زیبایی شهری، موجب ایجاد موانع در مسیر تردد شهروندان شده است.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به مشکلات روشنایی معابر گفت: خاموشی چراغ‌ها در برخی خیابان‌ها به‌ویژه در پروژه‌های در حال اجرا، چهره نامناسبی از مدیریت شهری در ذهن شهروندان ایجاد کرده و در برخی نقاط نیز خطرآفرین است.

آسایش با بیان اینکه بخشی از این مشکلات ناشی از عملکرد پیمانکاران دستگاههای حفار است، تصریح کرد: مردم تفاوتی میان پیمانکار و شهرداری قائل نیستند و انتظار دارند روشنایی معابر بدون وقفه تأمین شود.

وی همچنین به وضعیت روشنایی خیابان یادگار امام اشاره کرد و گفت: برای اجرای این پروژه هزینه قابل توجهی صرف نصب تجهیزات روشنایی شده، اما نگهداری مناسب از تأسیسات انجام نشده و قطعی کابل‌ها و خاموشی چراغ‌ها موجب نارضایتی شهروندان شده است.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر بر ضرورت افزایش هماهنگی میان شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب، برق و مجریان پروژه‌های عمرانی تأکید کرد و افزود: در بسیاری از موارد پس از اجرای پروژه‌های حفاری، ترمیم معابر با تأخیر انجام می‌شود و این موضوع موجب گلایه مردم و وارد شدن انتقادها به شهرداری می‌شود.

آسایش خواستار اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان در زمان اجرای پروژه‌های عمرانی شد و گفت: نصب تابلوها و بنرهای اطلاع‌رسانی می‌تواند از سردرگمی و نارضایتی مردم جلوگیری کند.

ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در شهر

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در شهر اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در مناطق شهرداری، کارشناسان مشخصی برای رسیدگی به پرونده سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان تعیین شوند تا پرونده‌های دارای عوارض و سرمایه‌گذاری‌های کلان با سرعت بیشتری بررسی شود.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: سرمایه‌گذارانی که میلیاردها تومان در توسعه شهر سرمایه‌گذاری می‌کنند نباید در روندهای طولانی اداری متضرر شوند و تسریع در ارائه خدمات به این بخش می‌تواند به رونق سرمایه‌گذاری و توسعه شهری کمک کند.

آسایش همچنین بر تسریع در اجرای پروژه «گذر تجار» تأکید کرد و گفت: این طرح با مشارکت اتاق بازرگانی می‌تواند نقش مؤثری در زیباسازی شهر و رونق فضای شهری داشته باشد و انتظار می‌رود با همکاری شورا و شهرداری هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

وی در پایان از همه شهروندان، مطالبه‌گران و دلسوزان شهر که با طرح مسائل و مشکلات در مسیر بهبود وضعیت بوشهر گام برمی‌دارند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6891033

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