به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش صبح شنبه در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: در سالهای گذشته بخشی از پیادهروهای شهر با ایجاد باکسهای فضای سبز و گلکاری جلوه مناسبی داشت، اما اکنون بسیاری از این باکسها در نقاط مختلف شهر از جمله خیابان امام، میدان انقلاب و خیابان امام رضا رها شده و تنها به محلی پر از خاک تبدیل شدهاند.
وی افزود: در بسیاری از این نقاط نه گلکاری انجام میشود و نه درختی وجود دارد و این وضعیت علاوه بر کاهش زیبایی شهری، موجب ایجاد موانع در مسیر تردد شهروندان شده است.
عضو شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به مشکلات روشنایی معابر گفت: خاموشی چراغها در برخی خیابانها بهویژه در پروژههای در حال اجرا، چهره نامناسبی از مدیریت شهری در ذهن شهروندان ایجاد کرده و در برخی نقاط نیز خطرآفرین است.
آسایش با بیان اینکه بخشی از این مشکلات ناشی از عملکرد پیمانکاران دستگاههای حفار است، تصریح کرد: مردم تفاوتی میان پیمانکار و شهرداری قائل نیستند و انتظار دارند روشنایی معابر بدون وقفه تأمین شود.
وی همچنین به وضعیت روشنایی خیابان یادگار امام اشاره کرد و گفت: برای اجرای این پروژه هزینه قابل توجهی صرف نصب تجهیزات روشنایی شده، اما نگهداری مناسب از تأسیسات انجام نشده و قطعی کابلها و خاموشی چراغها موجب نارضایتی شهروندان شده است.
عضو شورای اسلامی شهر بوشهر بر ضرورت افزایش هماهنگی میان شهرداری و دستگاههای خدماترسان از جمله شرکت آب و فاضلاب، برق و مجریان پروژههای عمرانی تأکید کرد و افزود: در بسیاری از موارد پس از اجرای پروژههای حفاری، ترمیم معابر با تأخیر انجام میشود و این موضوع موجب گلایه مردم و وارد شدن انتقادها به شهرداری میشود.
آسایش خواستار اطلاعرسانی مناسب به شهروندان در زمان اجرای پروژههای عمرانی شد و گفت: نصب تابلوها و بنرهای اطلاعرسانی میتواند از سردرگمی و نارضایتی مردم جلوگیری کند.
ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در شهر
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری در شهر اظهار کرد: پیشنهاد میشود در مناطق شهرداری، کارشناسان مشخصی برای رسیدگی به پرونده سرمایهگذاران و انبوهسازان تعیین شوند تا پروندههای دارای عوارض و سرمایهگذاریهای کلان با سرعت بیشتری بررسی شود.
عضو شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: سرمایهگذارانی که میلیاردها تومان در توسعه شهر سرمایهگذاری میکنند نباید در روندهای طولانی اداری متضرر شوند و تسریع در ارائه خدمات به این بخش میتواند به رونق سرمایهگذاری و توسعه شهری کمک کند.
آسایش همچنین بر تسریع در اجرای پروژه «گذر تجار» تأکید کرد و گفت: این طرح با مشارکت اتاق بازرگانی میتواند نقش مؤثری در زیباسازی شهر و رونق فضای شهری داشته باشد و انتظار میرود با همکاری شورا و شهرداری هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود.
وی در پایان از همه شهروندان، مطالبهگران و دلسوزان شهر که با طرح مسائل و مشکلات در مسیر بهبود وضعیت بوشهر گام برمیدارند، قدردانی کرد.
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