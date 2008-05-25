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۵ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۳

30 هزار نفر در اراک برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردند

30 هزار نفر در اراک برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت سهام عدالت شهرستان اراک گفت: بیش از 30 هزار نفر در شهرستان اراک برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کردند.

حجت ‌الاسلام سید محمد جلیلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این تعداد ثبت نام شده متشکل از مددجویان تحت پوشش کمیته ‌امداد، بهزیستی، ایثارگران، عشایر و روستاییان اراک هستند.

وی‌ با اشاره به اینکه بیشترین تعداد ثبت نام شده شامل ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۹۳۱‬مددجوی کمیته امداد است، بیان داشت: از مجموع سی هزار نفر ثبت نام شده حدود 20 هزار نفر سهام خود را دریافت کردند.

حجت ‌الاسلام جلیلی مقدم گفت: ثبت نام فرهنگیان شاغل و بازنشسته شهرهای ‌اراک و خنداب نیز آغاز شده که برای خدمات رسانی بهتر و بیشتر، افزایش مراکز ثبت نام سهام عدالت در اراک ضروری است.

وی افزود: تعداد مشمولان دریافت سهام عدالت فرهنگیان شاغل و بازنشسته شهرستان اراک و بخشهای تابع بیش از ‪ ۴۰‬هزار نفر پیش‌ بینی می‌شود که با وجود یک مرکز زمان ثبت نام به چهار ماه افزایش خواهد یافت.

وی از استاندار و سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی و فرماندار شهرستان اراک خواست در خصوص ‌افزایش مراکز ثبت نام مشمولان سهام عدالت ویژه قشر فرهنگی این شرکت را یاری کنند.

کد مطلب 689131

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