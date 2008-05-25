جعفر عربلو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به لزوم گسترش تاکسی بی سیم شهر همدان، اظهار داشت: مردم این شهر از خدمات تاکسی بی سیم همدان استقبال خوبی کرده اند و آمار، این مسئله را به خوبی نشان می دهند.
وی با بیان اینکه به دلیل کمبود تاکسیهای بی سیم در همدان، تعداد تاکسیهای بی سیم برای خدمات رسانی به متقاضیان کافی نیست، خاطرنشان کرد: در طول هر شبانه روز به طور متوسط بیش از 500 تماس تلفنی با مرکز 133 تاکسیرانی همدان برقرار می شود.
عرب لو بیان داشت: مرکز 133 از این تعداد تماس، روزانه 200مورد سرویس ارائه می کند و بقیه تماسها به دلیل کمبود سرویس به خدمات رسانی منجر نمی شوند.
وی یادآور شد: این آمار نشان دهنده نیاز روزافزون مردم به توسعه سیستم حمل و نقل شهری است.
عرب لو همچنین تعداد دستگاه های فعال مرکز تاکسی بی سیم 133 را 40 دستگاه عنوان کرد و گفت: در تلاشیم با گسترش تعداد تاکسی های بی سیم، خودروهایی که به خانم ها خدمات می دهند، جدا شود.
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