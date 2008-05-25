جعفر عربلو در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به لزوم گسترش تاکسی بی سیم شهر همدان، اظهار داشت: مردم این شهر از خدمات تاکسی بی سیم همدان استقبال خوبی کرده اند و آمار، این مسئله را به خوبی نشان می دهند .

وی با بیان اینکه به دلیل کمبود تاکسیهای بی سیم در همدان، تعداد تاکسیهای بی سیم برای خدمات رسانی به متقاضیان کافی نیست، خاطرنشان کرد: در طول هر شبانه روز به طور متوسط بیش از 500 تماس تلفنی با مرکز 133 تاکسیرانی همدان برقرار می شود .

عرب لو بیان داشت: مرکز 133 از این تعداد تماس، روزانه 200مورد سرویس ارائه می کند و بقیه تماسها به دلیل کمبود سرویس به خدمات رسانی منجر نمی شوند .

وی یادآور شد: این آمار نشان دهنده نیاز روزافزون مردم به توسعه سیستم حمل و نقل شهری است .