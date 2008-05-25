ناصر گودرزوند در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد : امور مربوط به تملک زمین ، تخریب و تجهیز کارگاه شفت نیایش انجام شده و به جبهه های فعال پروژه تونل توحید افزوده شده است که به این ترتیب معارضین ملکی مشکل این پروزه محسوب نمی شوند.

وی از فعالیت شبانه روزی در 6 جبهه عمرانی تونل توحید خبر داد و افزود: عملیات انحراف ترافیک جنوب پروژه واقع در نواب و کارگر نیز انجام شده و کلیه امور مربوط به حفاری و اتصال بخشهای مختلف با سرعت مناسب در حال انجام است.

قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به بودجه 127 میلیارد تومانی پروژه تونل توحید در سال جاری تصرح کرد: تقریبا به طور متوسط ماهانه 10 میلیارد تومان صرف این پروژه می شود و امیدواریم مطابق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان تیرماه اتصال تونل توحید محقق شود.