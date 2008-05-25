دکتر حسین بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امید است با اعلام آمادگی که سازمان فنی و حرفه ای در خصوص تنظیم استاندارد کارگاههایشان مطابق با استانداردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی داشته است در تجهیزات کارگاههایشان ارتقا ایجاد و در مراکزی که از استانداردهای مورد تائید دانشگاه برخوردار شوند تک پودمانهای تخصصی اجرا شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اضافه کرد: در تفاهم نامه مقرر شده تا بخش عملی آزمونهای جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی در مراکزی که از استانداردهای مورد تائید دانشگاه برخوردار باشند و مدرسان مورد تائید دانشگاه را نیز داشته باشند، برگزار شود.

وی افزود: در شهرستانها یا استانهای کمتر توسعه یافته از سوی سازمان فنی و حرفه ای نسبت به ایجاد کارگاههای مورد تائید دانشگاه و ارتقای سطح تجهیزات آنها اهتمام می شود و می توان از این کارگاهها در کنار مراکز علمی کاربردی به عنوان محل برگزاری دوره های کارگاهی یا آزمایشگاهی استفاده کرد.