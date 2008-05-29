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۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

توصیه محققان؛

زنان دیابتی لبنیات مصرف کنند

زنان دیابتی لبنیات مصرف کنند

تحقیقات نشان داده خانم هایی که دچار دیابت نوع دو هستند با مصرف کافی لبنیات کم چرب می توانند تا 20درصد از پیشرفت بیماری خود جلوگیری نمایند.

به گزارش مهر، فاکس نیوز اعلام کرد حتی خانم هایی که به دلیل سوابق خانوادگی و ژنتیکی خود را در معرض ابتلا به دیابت نوع دو می بینند، اما هنوز مبتلا نشده اند، می توانند با مصرف لبنیات کم چرب احتمال بروز بیماری را در خود کاهش دهند.

تحقیقات نشان می دهد که ارتباط مستقیمی میان مصرف لبنیات و کاهش احتمال اضافه وزن و مشکلات انسولین وجود دارد که با مصرف لبنیات تاثیر انسولین افزایش یافته و احتمال ایجاد یا پیشرفت بیماری دیابت کاهش می یابد.

یکی از متخصصان بررسی این طرح بیان کرده که مطالعه ای روی بیش از 37 هزار خانم مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت و این کار به مدت چندین سال انجام شد. در رژیم غذایی بیماران از لبنیات کم چرب به مقدار زیاد استفاده شد.

نتیجه اینکه در پایان تحقیقات، دیابت در افراد به میزان تقریباً 21 در صد کاهش یافته بود که این رقم قابل توجهی است.

لازم به ذکر است که استفاده از لبنیات مانع از اضافه وزن در افراد نیز می شود و همین امر از پیشرفت و تشدید بیماری دیابت نیز جلوگیری می کند.

کد مطلب 689246

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