شهرام اقبال زاده با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: دیروز (چهارم خرداد) نشستی بین اعضای قبلی هیئت مدیره و اعضای جدید شامل مهدی حجوانی، مناف یحیی ‌پور، محمود برآبادی، جمال ‌الدین اکرمی، معصومه انصاریان، محسن هجری و من انجام و انتخابات داخلی برگزار شد.

به گفته وی، در این انتخابات مهدی حجوانی به عنوان رئیس هیئت مدیره، محمود برآبادی نایب رئیس، مناف یحیی‌پور خزانه دار و شهرام اقبال زاده به عنوان دبیر انجمن انتخاب شدند.

دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان گفت: در نشست دیروز بازرسان انجمن (محمد شریعتی، روح‌الله مهدی‌پور عمرانی و علی قنبری) هم حضور داشتند.