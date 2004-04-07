ميانگين حقوق آموزشياران نهضت سواد آموزي ؛ فقط 33 هزار تومان

پرويز كوثري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه مشكلات معيشتي و كمي حقوق دريافتي آموزشياران نهضت سواد آموزي پاسخگوي ميزان تورم موجود در جامعه نيست ، افزود : نهضت سواد آموزي با كمبود شديد امكانات تداركاتي مواجه است و تمام امكانات فيزيكي يك كلاس درس را آموزشياران بايد از مدارس درخواست كنند و اين در مواردي كه مدارس مناطق دو شيفته هستند و فضاي فيزيكي محدودي دارند مشكل زاست.

وي با اشاره به اينكه مبلغ دريافتي آموزشياران با توجه به سنوات كاري و مدرك تحصيلي آنها متفاوت است ، گفت : بر اساس اساسنامه نهضت سوادآموزي تا سال 80 آموزشياراني كه 5 سال يا 60 ماه سابقه تدريس داشتند در وزارت آموزش و پرورش استخدام مي شدند ولي اين مصوبه از سال 80 حذف شد و قرار شد اين آموزشياران به صورت قراردادي با وزارت آموزش و پرورش كاركنند كه اين مصوبه نيز نسبت به آموزشياران اجرا نمي شود.

معاون اداري و پشتيباني سازمان نهضت سواد آموزي همچنين با اشاره به اينكه بيش از 272 هزار بيسواد از خدمات آموزشي سازمان نهضت سواد آموزي استفاده مي كنند ، افزود : خدمات آموزشي كه شامل كتاب هايي با مفاهيم درسي ساده است فقط مختص كم سواداني است كه مراحل اوليه سواد آموزي را طي كرده اند اما به دليل مسايل و مشكلاتي نمي توانند در كلاس هاي درس حضور داشته باشند.