این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: امسال قصد دارم کمتر در حیطه نمایش فعالیت کنم و بیشتر می‌خواهم به فعالیت تصویری بپردازم. دلیل این امر نیز مشکلات مالی برای اجرای نمایش‌هاست. گروه ما تا امروز قرارداد نمایش "مش مش قلی خان" را که سال گذشته اجرا شده دریافت نکرده است.

آویژه افزود: به همین خاطر قصد داریم نمایش "مش مش قلی خان" را که چند ماه طول کشید تا برای اجرا آماده شود در شهرستان‌های مختلف کشور به صحنه ببریم. پیش از این در اصفهان و همدان این نمایش را اجرا کردیم که مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. صحبت‌هایی نیز برای حضور در رپرتوآر تئاتر کودک سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شده که هنوز قطعی نیست.

وی با اشاره به اینکه احتمال دارد نمایش "مش مش قلی خان" در مدارس ایرانی‌های مقیم امارات اجرا شود گفت: این امر هنوز قطعی نشده، ولی قصد داریم این نمایش را در کشورهای عربی و اروپایی برای هموطنان عزیزمان اجرا کنیم که در حال رایزنی و ایجاد شرایط مناسب هستیم.

این هنرمند تئاتر در پایان درباره فعالیت‌های دیگر خود در این عرصه یادآور شد: از طرف دبیر هفتمین جشنواره تئاتر بانوان پیشنهاد شده تا نمایشی خیابانی را روزهای چهارم و پنجم خرداد با موضوع زن در نقاط مختلف شهر تهران اجرا کنیم. هنوز اسمی برای این نمایش که به صورت کارگاهی در حال شکل‌گیری است انتخاب نشده است.

ناصر آویژه نمایش "مش مش قلی خان" را پائیز 86 در تالار هنر به صحنه برده است. "مش مش قلی خان" داستان پسری به همین نام است که ماجراهای پیش آمده برای وی توسط گروهی دوره‌گرد به نام مرشد تراب برای مردم شهر نقل می‌شود.