ملي پوشان جودو به آمادگي لازم دست مي يابند

به گزارش خبرنگار" مهر" تمرينات اين تيم صبح ها درمجموعه ورزشي آزادي وعصرها درسالن شهيد كبكانيان انجام مي شود. تمرينات صبح به بدنسازي وتمرينات عصربه كارهاي تخصصي جودواختصاص دارد.

بعدازظهر ديروزتمرينات فني جودودرسالن شهيد كبكانيان زيرنظرمربيان وبا حضورمحمد درخشان رئيس فدراسيون جودوبا بالاترين فشارممكن پيگيري شد.

اين تمرين با گرم كردن بدنها به ميدان داري آرش ميراسماعيلي آغاز شد. سپس جودوكاران به اوچكومي(مرورفن) درمدتهاي زماني متفاوت پرداختند ودوبه دوبا برگزاري رندوري (تمرينات فشرده نزديك به مسابقه) خودرا محك زدند. دراين بخش ميراسماعيلي با رستمي، ساريخاني با شكري، چاه خندق با برومند، رودكي با رموزي وكريميان با قمي تمرين كردند.

دراين بخش ازتمرينات آرش ميراسماعيلي، رضا چاه خندق وحسين قمي آماده نشان دادند. يوسف كريميان آسيب ديدگي اش را پشت سر گذاشته ورفته رفته به روزهاي اوج نزديك مي شود. كاظم ساريخاني نشان داد كه تا روزهاي اوج خود فاصله دارد. حضورعباس فلاح كه درتمرينات ابتدايي ومسابقات انتخابي غيبت داشت، نيزسوال برانگيزبود. فلاح تمرينات سبك را انجام داد.

عليرضا اميني با لباس شخصي بر تمرينات نظارت داشت وتمرين زيرنظرحاج يوسف زاده، زارعيان وعباس نژاد انجام شد. سيد محمود ميران سرگروه تيم ملي ومحسن غفاربه دليل همراهي كردن تيم پاس درسفر به كيش دراين تمرينات غيبت داشتند.