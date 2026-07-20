به گزارش خبرنگار مهر، بابک کاوه‌ئیان صبح دوشنبه در حاشیه کارآگاه آموزشی موتورسواران در بوشهر اظهار کرد: موتورسیکلت برای بسیاری از مردم استان بوشهر تنها یک وسیله نقلیه نیست، بلکه وسیله‌ای برای اشتغال، امرار معاش، رفت‌وآمد روزانه و بخشی از زندگی اجتماعی مردم به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک استان محسوب می‌شود.

وی افزود: با وجود مزایای متعدد موتورسیکلت، از دیدگاه ایمنی راه، موتورسواران در گروه کاربران آسیب‌پذیر قرار دارند؛ زیرا برخلاف سرنشینان خودرو، فاقد بدنه محافظ هستند و در زمان وقوع حادثه، احتمال بروز صدمات شدید برای آنان بیشتر است.

کاوه‌ئیان با اشاره به وضعیت تصادفات موتورسیکلت در استان بوشهر گفت: تحلیل آمار تصادف ها نشان می‌دهد که موضوع ایمنی موتورسواران یکی از چالش‌های جدی استان است؛ به‌گونه‌ای که در سوانح رانندگی درون‌شهری، به ازای هر سه نفر جان‌باخته، دو نفر موتورسوار هستند و در محورهای برون‌شهری نیز از هر سه نفر جان‌باخته، یک نفر از کاربران موتورسیکلت است.

وی ادامه داد: همچنین استان بوشهر طی سال‌های اخیر همواره در جمع پنج استان کشور با بیشترین تصادفات موتورسیکلت قرار داشته که این موضوع ضرورت توجه بیشتر به آموزش، فرهنگ‌سازی، اصلاح رفتارهای پرخطر و استفاده از تجهیزات ایمنی را دوچندان می‌کند.

نقش مهم کلاه ایمنی در کاهش شدت تصادفات

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره کل راهداری استان بوشهر با تأکید بر نقش مهم کلاه ایمنی در کاهش شدت تصادفات اظهار کرد: یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اقدامات برای حفاظت از جان موتورسواران، استفاده از کلاه ایمنی استاندارد و بستن صحیح بند آن است.

وی افزود: مطالعات جهانی نشان می‌دهد استفاده صحیح از کلاه ایمنی استاندارد می‌تواند خطر مرگ موتورسوار در تصادفات را حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و نقش قابل توجهی در جلوگیری از آسیب‌های شدید ناحیه سر و مغز داشته باشد.

کاوه‌ئیان با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان بوشهر گفت: گرمای هوا یکی از موضوعاتی است که باید در رفتار رانندگی موتورسواران مورد توجه قرار گیرد. استفاده نکردن از کلاه ایمنی به دلیل گرما، رانندگی در شرایط خستگی و کاهش تمرکز ناشی از گرمازدگی، از جمله مواردی است که می‌تواند احتمال وقوع حادثه را افزایش دهد.

وی افزود: توصیه ما به موتورسواران عزیز این است که حتی برای مسیرهای کوتاه نیز از کلاه ایمنی استفاده کنند، زیرا بسیاری از حوادث شدید در نزدیکی محل سکونت و در مسیرهای کوتاه اتفاق می‌افتد.

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره کل راهداری استان بوشهر همچنین بر اهمیت دیده‌شدن موتورسواران تأکید کرد و گفت: سالم بودن چراغ‌ها، استفاده از لباس‌های روشن و تجهیزات شبرنگ و پرهیز از قرار گرفتن در نقاط کور خودروهای سنگین، از اقدامات ساده اما بسیار مؤثر در پیشگیری از تصادفات است.

کاوه‌ئیان با اشاره به اهمیت استفاده از آینه موتورسیکلت اظهار کرد: یکی از مواردی که گاهی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، استفاده صحیح از آینه است. آینه به موتورسوار کمک می‌کند پیش از تغییر مسیر، گردش یا سبقت، از وضعیت خودروهای اطراف آگاه شود و تصمیم ایمن‌تری بگیرد.

وی ادامه داد: حذف آینه یا استفاده نکردن صحیح از آن، باعث کاهش میدان دید موتورسوار و افزایش احتمال برخورد با خودروهای عبوری می‌شود.

نقش سرعت در شدت تصادفات

این مقام مسئول با اشاره به نقش سرعت در شدت تصادفات گفت: موتورسیکلت وسیله‌ای چابک است، اما این ویژگی نباید باعث اعتمادبه‌نفس بیش از حد شود. سرعت بالا فرصت تصمیم‌گیری را کاهش داده و در صورت وقوع حادثه، شدت آسیب را افزایش می‌دهد.

وی افزود: موتورسواران باید در پیچ‌ها، تقاطع‌ها، ورودی و خروجی روستاها و مسیرهای دارای تردد خودروهای سنگین با سرعت مطمئن حرکت کنند و از رفتارهایی مانند حرکت خلاف جهت، حمل بار غیرایمن، سوار کردن بیش از ظرفیت و حرکت چسبیده به خودروهای سنگین پرهیز کنند.

کاوه‌ئیان با بیان اینکه حفظ جان کاربران راه نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است، گفت: ایمنی موتورسواران تنها یک موضوع فردی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی است. یک کلاه ایمنی، یک نگاه به آینه، کاهش سرعت و چند ثانیه احتیاط بیشتر می‌تواند از وقوع یک حادثه جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگ‌سازی و اقدامات ارتقای ایمنی، تلاش می‌کند در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، گام مؤثری در کاهش تصادفات و حفظ جان هم‌استانی‌ها بردارد.