به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی اعلام کرد در ابتدای پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر مقاومت آمده: جوهره تئاتر مقاومت، ایستادگی و پایداری است که با سرشت الهی و معنوی انسان رابطه مستقیم دارد. انسان در واقع زمانی حقیقت و منزلت خویش را بازمی‌یابد که بتواند در برابر هواهای نفسانی، تهاجمات گوناگون و هر گونه پلیدی و پلشتی ایستادگی کند.

در ادامه پیام می‌خوانیم: آدمی پیوسته و مدام در معرض خطر و حوادث است. این جبهه ‌گاه مرزهای جغرافیایی و حدود و ثغور را به مخاطره می‌افکند و گاه دنیای بیکران و سرزمین لایتناهی روح و جان را مورد تهاجم و سرکشی‌های بی‌امان خود قرار می‌دهد. تئاتر مقاومت نیز چون عرصه زندگی، صحنه تضاد میان دو نیرو را نشان می‌‌دهد. نمایش آوردگاه تاریخ حوادث بیشمار انسانی و فجایع از یکسو و سربلندی و افتخارها از سوی دیگر است.

در بخش دیگر پیام صفار هرندی آمده است: تئاتر مقاومت افشاگری علیه باطل و نشان دادن تمایز بین جنگ تدافعی و جنگ تجاوزکارانه است. این گونه نمایشی با تجربه‌های غنی خود سعی دارد همنفس با تماشاگران به زبان انسانی خود، جوامع بشری، تاریخ و حقایق را مورد بررسی قرار دهد و قدرت طلبی‌ها و تجاوزگری‌ها را به باد انتقاد و استهزا بگیرد.

وزیر ارشاد نوشته است: از آنجا که دفاع مقدس، جنگی عادلانه و شریف است و پاسداری از کیان، تمامیت ارضی و عزت دین و ناموس و آب و خاک وظیفه‌ای شرعی و انسانی به شمار می‌رود، مضامین تئاتر مقاومت همواره بر عشق، شهادت، ایثار و صیانت از سرزمین، عزت، و شرف و آزادگی تأکید دارند.

این پیام ادامه می‌دهد: هنرمندان تئاتر کشورمان همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم این مبارزه با دفاع همه‌جانبه در جنگ تحمیلی حامل پیام‌ها و نیازهای آرمانی دفاع مقدس بوده‌اند و خود در سنگرهای مقاومت پا به پای رزمندگان در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها مظلومیت و سربلندی این ملت شریف را به زبانی فرهنگی به نمایش گذاشتند و این حرکت فرهنگی تا نهادین شدن مقاومت تداوم خواهد یافت.

به نوشته صفار هرندی، زیرا ما ملتی هستیم که به دلیل وفاداری به آرمان‌های بلند الهی و ملی خود همواره در معرض تهاجمات دشمنان قرار داشته‌ایم. ولی به مدد استعانت از درگاه خداوند عزیز و مقتدر و تکیه بر موازین ارزشی و بهره‌مندی از مکتب انسان‌ساز اسلام، همواره با عزت و افتخار بر پای خود ایستاده‌ایم و انقلاب و دفاع مقدس ما با الهام از مکتب سرخ حسینی قله‌های پیروزی و افتخار را فتح کرده است.

وی آورده است: جای بسی خوشوقتی است که به اهتمام هنرمندان و اهالی متعهد تئاتر و مسئولان دلسوز، خرمشهر قهرمان که همواره برای ما یادآور مقاومت و جانفشانی رزمندگان اسلام و ایثارگری مردمان این دیار و تجلیگاه عشق و آزادگی بوده به عنوان آوردگاهی انتخاب شده تا هنرمندان سختکوش هنرهای نمایشی تازه‌ترین دستاوردهای اندیشه و ذوق خود را به تماشای شیفتگان هنر متعهد قرار دهند.

وزیر ارشاد در پایان این پیام برای دست‌اندرکاران این حرکت عظیم فرهنگی آرزوی توفیق روزافزون کرده، یاد و خاطره دلاوری‌ها، ایثارها و افتخارات رزمندگان اسلام را گرامی داشته و برای هنرمندان شرکت‌کننده در این جشنواره تعالی و کمال در خلق آثار فاخر و درخشان از خداوند بزرگ آرزو کرده است.