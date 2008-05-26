آسیب دیدگی مانع از آمادگی من نخواهد شد / می خواهم در المپیک باشم

جابر روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از وضعیت کلی خود راضی نیستم. آثار انجام عمل جراحی روی زانوی پای چپم را هنوز حس می کنم چرا که گاهی اوقات در حین تمرین با درد عجیبی روبه رو می شوم.

وی افزود: البته سعی می کنم اصلا به دردی که دارم، فکر نکنم. اگر به این موضوع توجه نشان دهم ناخودآگاه از تمرین پایاپای با دیگر بازیکنان عقب می مانم. من می خواهم در لیست 12 نفره ترومن باشم و به همین دلیل به آسیب دیدگی و دردی که دارم اهمیتی نمی دهم.

بازیکن فصل گذشته تیم ذوب آهن اصفهان که روز یکشنبه همراه با 15 بازیکن دیگر برای برپایی اردوی آماده سازی عازم کشور ایتالیا شد، تصریح کرد: در تهران روزهای تمرینی خوبی داشتیم. تنها در مقطعی که 6 نفر از بازیکنان به خاطر همراهی تیم صباباتری در مسابقات باشگاه های آسیا، اردوی تیم ملی را ترک کردند دو دستگی تقریبا محسوسی در اردو ایجاد شد.

ملی پوش بسکتبال کشورمان تاکید کرد: البته این شرایط فقط در یک دوره کوتاه شکل گرفت و خیلی زود هم برطرف شد. درحال حاضر هم تیم ملی در بهترین شرایط عازم کشور ایتالیا می شود.

روزبهانی برپایی اردوی تدارکاتی در دو کشور ایتالیا و صربستان را مناسب حال تیم ملی دانست و گفت: لیگ بسکتبال ایتالیا بعد از رقابت های NBA حرف اول را در جهان می زند. حضور در این کشور به واسطه آشنایی با بهترین های جهان و کار در کنار آنها برای ما مفید خواهد بود چه رسد به اینکه قرار است با تیم ملی این کشور هم دیدار داشته باشیم.

بسکتبالیست بلند قامت تیم ملی کشورمان در خصوص دیدار با 4 تیم دسته اولی صربستان تصریح کرد: در شرایط فعلی انجام دیدار تدارکاتی نقش حیاتی برای تیم ملی دارد. پس به نام دسته اولی بودن تیم های صربستان توجه نخواهیم کرد و با این دیدگاه که آنها تیمی اروپایی هستند به مصافشان می رویم.