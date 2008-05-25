به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسرتیپ پاسدارمصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران وسپهبد حسن تورکمانی وزیر دفاع سوریه امروز در محل ملاقات های بین المللی وزارت دفاع در تهران با یکدیگر دیدار کردند.

دراین دیدار سردارنجار با اشاره به روابط و مناسبات بسیار خوب دو کشور، ازسوریه به عنوان یک متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران یاد کرد.

وی دیدارهای مستمر مقامات بلندپایه دفاعی دو کشور را ناشی از اراده رهبران عالی دو کشور برای توسعه روابط ذکر کرد و افزود: روابط ایران و سوریه، روابطی استراتژیک و بر پایه منافع ملی دو کشور و جهان اسلام پی ریزی شده است.

وزیر دفاع با بیان اینکه سیاست اصولی و خدشه ناپذیر جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گسترش همه جانبه مناسبات با کشور های خاورمیانه برای نیل به ثبات و امنیت پایدار در منطقه استوار است، گفت: بومی سازی منطقه ای و ایجاد امنیت دسته جمعی تنها راه پیشگیری و مقابله با بحرانهای منطقه ای است.

دراین دیدار سپهبد حسن تورکمانی وزیر دفاع سوریه نیزبا ابراز خرسندی ازسفر به کشورمان اظهار داشت: ملاقاتها و دیدارهای مقامات دو کشور همواره بر پایه توسعه و گسترش روابط بوده است و این روابط روابطی استراتژیک است.

وی افزود: همکاری های مشترک، همکاریهای ثابت و پایدار است زیرا بر اساس اصول و ریشه های مشترک و مستحکمی بنا شده است.

وزیر دفاع سوریه سطح عالی روابط ایران و سوریه را به برکت شخصیت بی بدیل حضرت امام خمینی (ره) و زنده یاد حافظ اسد دانست و تصریح کرد: امام خمینی (ره) پایه گذار این روابط حسنه است.

سپهبد تور کمانی گفت: روابط مستحکم ایران و سوریه، تهدیدات را علیه خط مقاومت در منطقه خنثی و متزلزل کرده است.



وی بر آمادگی هر چه بیشتر و توسعه روابط دفاعی فی ما بین تاکید کرد .