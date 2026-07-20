لبیک مدیران ارشد ادوار به فرمان رهبری برای قصاص و انتقام از دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از معاونان رئیس جمهور، وزرا و استانداران ولایی ادوار در لبیک به فرمان آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مبنی بر قصاص و انتقام عاملان و آمران شهادت امام مجاهد شهید و تعدادی از اعضای خانواده معظم له، دانشمندان و مدیران ارشد نظامی و غیرنظاَمی، دانش‌آموزان معصوم میناب و سایر اقشار مردم غیرنظامی بیانیه‌ای صادر کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً»

طنین پیام رهبر معظم انقلاب امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در تشکر از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران»، دل‌های مؤمنان را به لرزه درآورد و تکلیف و عهدی تاریخی را بر دوش امت اسلامی و آزادگان جهان نهاد.

ما، جمعی از مدیران کشور، ضمن بیعت مجدد با ولی‌امر مسلمین، حمایت قاطع از پیام امام امت در خونخواهی امام شهیدمان و شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، بر این منشور نورانی سر فرود آورده و آن را منشور حرکت و عمل می‌دانیم.

شهادت مظلومانه رهبر فرزانه‌مان، فراتر از یک عملیات تروریستی بود؛ این جنایت هولناک، در واقع هتک‌حرمت نماد اتحاد، محور جهاد و مقاومت در جهان اسلام بود.

اما خون پاک آن امام شهید و شهدای امت او، نه تنها نقشه‌ دشمنان را نقش بر آب نمود، بلکه عزم ملی و بین‌المللی برای «قصاص و انتقام سخت» را به مطالبه‌ای همگانی تبدیل کرد.

همانگونه که امام امت (حفظه‌الله) تأکید فرمودند، این انتقام، خواست ملت است و تحقق آن، متوقف بر وجود افراد خاص نیست و به فضل الهی، محقق خواهد شد.

ما در این برهه حساس، از تمامی آزادی‌خواهان جهان، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول درون و برون‌مرزی کشور می‌خواهیم که با هوشیاری مضاعف و بهره‌گیری از تمامی توانمندی‌های دفاعی و امنیتی، بستر لازم برای تعقیب و مجازات قاطع عاملان، آمران و حامیان این جنایت ننگین و سهمگین را فراهم آورند.

فهرست این جنایتکاران، از صدر تا ذیل، مشخص و موجود است باشد که آرزوی مرگ آرام را، به گور برند.

ما انتقام عادلانه‌ این خون‌های الهی را نه صرفاً یک حق، که یک تکلیف شرعی و انقلابی می‌دانیم و باید در اسرع وقت به مرحله اجرا درآید، تا به عنوان عامل بازدارنده برای همیشه سایه جنگ و ترور رهبران، فرماندهان و دانشمندان را از سر این ملت بزرگ و تاریخ‌ساز دور کند و مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی، تثبیت شده، گفتمان مقاومت، بیداری آزادیخواهان جهان و امت مسلمان در سرزمین‌های اسلامی فراهم نموده و دشمنان را از نیل به اهداف شومشان باز دارد.

و خطاب به امت اسلامی، ملت‌های غیور محور مقاومت و تمامی آزادی‌خواهان جهان عرض می‌کنیم:

از شما که در مکتب حسینی و طریق سیدالشهداء (ع) و سربازان بی‌ادعای جبهه‌ حق هستید، این درخواست مقدس را داریم که با هوشیاری، حضور فعال، افشاگری علیه چهره‌های جنایتکار و نیز افزایش فشار سیاسی و میدانی بر دشمنان، زمینه‌ساز تحقق هرچه سریع‌تر قصاص عاملان و آمران این ترور ناجوانمردانه را فراهم سازند.

تاکید اینکه، شما آزادگان جهان، هر یک با توان خود، بخشی از این مأموریت الهی را بر عهده دارید، که خون شهید آزادی‌خواه تنها با تداوم نهضت و کیفر قطعی جلادان به ثمر می‌نشیند.

از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز (وبه ویژه قوه قضائیه در سطح ملی و بین‌المللی برای صدور احکام مجازات قصاص) انتظار است که در لبیک به پیام خونخواهی بصیرت‌افزا و حیات‌بخش امام امت، هر یک به وظیفه خود عمل کنند و لحظه‌ای درنگ ننمایند و به رستاخیز تاریخی ملت مبعوث‌شده در بدرقه امام مجاهد شهید پاسخ درخور بدهند.

مجلس شورای اسلامی در تجدیدنظر در برنامه هفتم، نسبت به افزایش بودجه نظامی و دفاعی کشور اقدام و ردیفی مستقل و مکفی نیز برای مقابله و بازدارندگی موثر در زمینه تروریسم دولتی و ترویج عملی فرهنگ قرآنی قصاص و نیز حمایت از آزادی‌خواهان جهان و جریان مقاومت منظور نمایند.

امید است ان‌شاءالله به حول و قوه الهی قصاص و انتقام در کم‌ترین زمان ممکن محقق شود. بی‌شک وعده الهی دیر یا زود به تحقق خواهد پیوست.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

اسامی امضاکنندگان این بیانیه به شرح زیر است:

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، مسعود زریبافان، محمد ناظمی اردکانی، محمدمهدی زاهدی، ابراهیم عزیزی، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، محمد جهرمی، محمد عباسی، محمدرضا رحیمی، سید مهدی هاشمی‌، داوود منظور، لطف‌الله فروزنده، محمد سلیمانی، علی‌اکبر محرابیان، منوچهر متکی، روح‌الله احمدزاده کرمانی، غلامحسین الهام، سید احمد موسوی، فاطمه واعظ جوادی، مریم مجتهدزاده، انسیه خزعلی، فاطمه بداغی، بهرام عین‌اللهی، محمدجواد محمدی‌زاده، حیدر مصلحی، سید محمد حسینی، محمد علی‌آبادی، علی سعیدلو، محمود بهمنی، محمدرضا اسکندری، علیرضا علی‌احمدی، سید صولت مرتضوی، کامران لنکرانی، کامران دانشجو، اسدالله عباسی، داوود مددی، سید محسن حاجی‌باباییان، مهدی چقایی، علیرضا محمدی، محسن کرمی، حسین صمصامی، مجید دوستعلی، علی سلاجقه، علی بهادری جهرمی، سید امیرمنصور برقعی و علی صدوقی.

استانداران ادوار:

حسین طاهری، محمدحسین موسی‌پور، حسین هاشمی تختی، قوام نوذری، علی‌اصغر عنابستانی، مجتبی اعلایی، علی‌اکبر شعبانی‌فر، عبدالله سهرابی، احمد عجم، مجید غفوری، غلامحسن بشارتی، محمدحسن نجفی قدسی، مجید نامجو، محمود عباس‌زاده، علی‌محمد شاعری، غلامعباس زارع میرک‌آباد، محمد وکیلی، محمدرضا محسنی ثانی، محسن خردمند، کیهان هاشم‌نیا، اسماعیل نجار، سید علی‌اکبر طاهایی، حجه‌الله دمیاد، خلیل حیات‌مقدم، مسعود حسینی، سید احمد نصری، فرهاد زیویار، ابوطالب شفقت، ابوالقاسم عاصی، مهدی سعادتی، جواد قناعت، سید حسین صابری، رحیم قربانی، محمدعلی خواجه‌پیری، عباس محتاج، اکبر نیکزاد، منصور حقیقت‌پور، محمود اشجع، عباس رهی، محمدحسین فروزان‌مهر، علی افراشته و حمید حاجی‌عبدالوهاب.