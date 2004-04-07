حاج يوسف زاده: درصورت عدم كسب نتيجه به ايران برنمي گردم

محمدرضاحاج يوسف زاده مربي تيم ملي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: عباس فلاح ومسعود خسروي نژاد دريك مسابقه انتخابي شركت خواهند كرد كه فرد پيروزنماينده وزن 100- كيلوگرم درمسابقات قهرماني آسيا خواهد بود.

وي با بيان اينكه اگردرقزاقستان نتيجه نگيريم به تهران برنمي گردم، افزود: وقتي برخورد رسانه ها با محمد مايلي كهن را ديدم سخت متاثرشدم كه چرا با يك مربي چنين برخوردي مي شود. مهم نفس كاراست. وقتي ما درتمام طول سال درخدمت تيم ملي جودوهستيم و بطورتمام وقت به امورمربوط به تيم ملي رسيدگي مي كنيم ولي تيم كه نتيجه مي گيرد ازمربي سراغي نمي گيرند، همين كه تيم نتيجه ضعيفي كسب كند. بدون مطالعه وبررسي تيغ تيزانتقادات متوجه مربيان است.

حاج يوسف زاده درپايان گفت: اعضاي تيم سخت تلاش مي كنند اين بچه ها ازدرس وزندگي وخانواده خود گذشته اند تا به موفقيت دست يابند ومن اميدوارم ازاين همه تلاش خود نتيجه لازم را كسب كنند.