اتحاديه عرب نسبت به پيامدهاي خطرناك تهديدهاي اسراييل بر ضد عرفات هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، اتحاديه عرب در بيانيه خود اعلام كرد: تهديد ياسر عرفات به ترور باعث پيچيده كردن اوضاع كنوني و باعث سوق دادن اوضاع مناطق اشغالي به گرداب جديدي از خشونت و ناآرامي خواهد شد.

در اين بيانيه آمده است: عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب طي دو روز گذشته تماس تلفني با ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين برقرار كرده و اوضاع بحراني مناطق اشغالي و تهديدهاي خطرناك آريل شارون را با وي به بحث و تبادل نظر گذاشت.

عمرو موسي بر ضرورت تحرك جامعه بين الملل براي پيشگيري از خطرات جبران ناپذير تهديدهاي اسراييل بر ضد عرفات تاكيد كرده است.

سران رژيم صهيونيستي اخيرا به طور مستقيم ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين را به ترور تهديد كردند.

