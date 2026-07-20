به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان حوزه هنری استان کرمانشاه، با اشاره به نقش تعیین‌کننده هنر در انتقال مفاهیم دینی، انقلابی و فرهنگی، اظهار کرد: تجربه نشان داده است هر زمان حقایق دین، آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌های الهی و مفاهیم متعالی در قالب هنر به جامعه عرضه شده‌اند، از ماندگاری و اثرگذاری بیشتری برخوردار بوده‌اند و توانسته‌اند مخاطبان گسترده‌تری را با خود همراه کنند.

وی افزود: در مقابل، هرجا از ظرفیت ارزشمند هنر غفلت شده یا این ابزار مهم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، آسیب‌هایی در حوزه فرهنگ و انتقال مفاهیم به وجود آمده است. از این رو لازم است فعالیت‌های تبلیغی، تبیینی و فرهنگی بیش از گذشته با همراهی هنرمندان انقلابی، متعهد و متدین و در قالب‌های هنری به جامعه ارائه شود تا آثار آن ماندگارتر و عمیق‌تر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به جایگاه حوزه هنری، تصریح کرد: اگرچه حوزه هنری از نظر ساختار و گستردگی، همانند برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ فرهنگی نیست، اما در صورت انجام صحیح مأموریت‌های خود، می‌تواند تأثیری به‌مراتب بیشتر از بسیاری از مجموعه‌های پرطمطراق داشته باشد و منشأ آثار و برکات فراوانی در عرصه فرهنگ و هنر کشور شود.

غفوری با تأکید بر ضرورت حمایت از مجموعه‌های فرهنگی، خاطرنشان کرد: تقویت جریان فرهنگی یک وظیفه مهم است و یقین دارم هر میزان تلاش و سرمایه‌گذاری در این عرصه انجام شود، نتایج ارزشمند، ماندگار و اثرگذاری برای جامعه به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به نقش معنویت در موفقیت فعالیت‌های فرهنگی، اظهار داشت: دستیابی به موفقیت در این عرصه بیش از هر چیز نیازمند مدد الهی است و فعالان فرهنگی باید توکل به خداوند متعال و توسل به حضرات معصومین (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) را محور همه برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند.

امام‌جمعه کرمانشاه همچنین با بیان اینکه شهدا همواره یاری‌رسان مجاهدان عرصه فرهنگ هستند، گفت: هرگاه انسان با اخلاص به شهدا متوسل شود، آثار و برکات این توسل را در روند فعالیت‌ها و پیشرفت امور مشاهده خواهد کرد. شایسته است آغاز همه برنامه‌های فرهنگی با توکل بر خداوند، توسل به اهل‌بیت (ع) و شهدا همراه باشد.

غفوری در پایان با تأکید بر اینکه کارهای بزرگ و ماندگار تنها با توکل، تدبیر، تلاش مستمر و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها محقق می‌شود، افزود: امیدواریم خداوند متعال زمینه توفیق روزافزون فعالان فرهنگی را فراهم سازد و شاهد پیشرفت، شکوفایی و موفقیت هرچه بیشتر حوزه هنری و دیگر مجموعه‌های فرهنگی استان باشیم.