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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

امام جمعه کرمانشاه: عرضه ارزش‌ها در بستر هنر ماندگارتر است

امام جمعه کرمانشاه: عرضه ارزش‌ها در بستر هنر ماندگارتر است

کرمانشاه- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه با تأکید بر نقش هنر در ترویج ارزش‌های دینی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان متعهد، اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی را ماندگار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان حوزه هنری استان کرمانشاه، با اشاره به نقش تعیین‌کننده هنر در انتقال مفاهیم دینی، انقلابی و فرهنگی، اظهار کرد: تجربه نشان داده است هر زمان حقایق دین، آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارزش‌های الهی و مفاهیم متعالی در قالب هنر به جامعه عرضه شده‌اند، از ماندگاری و اثرگذاری بیشتری برخوردار بوده‌اند و توانسته‌اند مخاطبان گسترده‌تری را با خود همراه کنند.

وی افزود: در مقابل، هرجا از ظرفیت ارزشمند هنر غفلت شده یا این ابزار مهم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، آسیب‌هایی در حوزه فرهنگ و انتقال مفاهیم به وجود آمده است. از این رو لازم است فعالیت‌های تبلیغی، تبیینی و فرهنگی بیش از گذشته با همراهی هنرمندان انقلابی، متعهد و متدین و در قالب‌های هنری به جامعه ارائه شود تا آثار آن ماندگارتر و عمیق‌تر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به جایگاه حوزه هنری، تصریح کرد: اگرچه حوزه هنری از نظر ساختار و گستردگی، همانند برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ فرهنگی نیست، اما در صورت انجام صحیح مأموریت‌های خود، می‌تواند تأثیری به‌مراتب بیشتر از بسیاری از مجموعه‌های پرطمطراق داشته باشد و منشأ آثار و برکات فراوانی در عرصه فرهنگ و هنر کشور شود.

غفوری با تأکید بر ضرورت حمایت از مجموعه‌های فرهنگی، خاطرنشان کرد: تقویت جریان فرهنگی یک وظیفه مهم است و یقین دارم هر میزان تلاش و سرمایه‌گذاری در این عرصه انجام شود، نتایج ارزشمند، ماندگار و اثرگذاری برای جامعه به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به نقش معنویت در موفقیت فعالیت‌های فرهنگی، اظهار داشت: دستیابی به موفقیت در این عرصه بیش از هر چیز نیازمند مدد الهی است و فعالان فرهنگی باید توکل به خداوند متعال و توسل به حضرات معصومین (سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) را محور همه برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند.

امام‌جمعه کرمانشاه همچنین با بیان اینکه شهدا همواره یاری‌رسان مجاهدان عرصه فرهنگ هستند، گفت: هرگاه انسان با اخلاص به شهدا متوسل شود، آثار و برکات این توسل را در روند فعالیت‌ها و پیشرفت امور مشاهده خواهد کرد. شایسته است آغاز همه برنامه‌های فرهنگی با توکل بر خداوند، توسل به اهل‌بیت (ع) و شهدا همراه باشد.

غفوری در پایان با تأکید بر اینکه کارهای بزرگ و ماندگار تنها با توکل، تدبیر، تلاش مستمر و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها محقق می‌شود، افزود: امیدواریم خداوند متعال زمینه توفیق روزافزون فعالان فرهنگی را فراهم سازد و شاهد پیشرفت، شکوفایی و موفقیت هرچه بیشتر حوزه هنری و دیگر مجموعه‌های فرهنگی استان باشیم.

کد مطلب 6894088

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