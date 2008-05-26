پنجم خرداد؛ یکصدمین سالگرد اکتشاف نفت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، ویلیام ناکس دارسی، تاجر بزرگ طلا در انگلستان امتیاز کشف نفت ایران را در تاریخ 28 ماه مه سال 1901 میلادی و در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار از آن خود کرد.

وی برای این کار جورج برنارد رینولدز 50 ساله که تجربیاتی در زمینه حفاری نفت در مناطق نفت خیز سوماترا داشت و با مشقات و سختی های کار به خوبی آشنا بود را برای اکتشاف و استخراج نفت به استخدام خود درآورد.

رینولدز در پایان سال 1902 میلادی عملیات حفاری اولین چاه در چاه سرخ واقع در قصر شیرین را آغاز کرد و در سال 1904 به نفت رسید، با وجود اینکه در ابتدا از این چاه روزانه 120 بشکه نفت استخراج می شد ولی به مرور این میزان نفت کاهش یافت و رینولدز متوجه شد در این نقطه نمی تواند به نفت اقتصادی دست یابد به همین علت او راه شاردین در رامهرمز را در پیش گرفت و عملیات حفاری خود را در آن مکان آغاز کرد.

وی همزمان مقدمات حفاری در منطقه نفتون مسجد سلیمان را آماده می کرد. پس از دو سال حفاری در شاردین گروه متوجه شدند که در این نقطه نمی توانند به نفت برسند به همین علت وسائل و تجهیزات را به منطقه نفتون در مسجدت سلیمان منتقل کردند و در پایان ماه ژانویه سال 1908 میلادی حفاری چاه شماره یک مسجد سلیمان آغاز شد.

سرانجام در روز 26 ماه مه سال 1908 میلادی مصادف با پنجم خرداد ماه سال 1287 در حالیکه اعضای گروه در اوج نا امیدی به سر می بردند و مدیران شرکت در لندن خواستار توقف عملیات حفاری و بازگشت گروه شده بودند، مته حفاران در ساعت چهار بامداد در عمق 1180 پا به نقطه ای رسید که باعث فوران نفت شد.

بدین ترتیب فصل جدیدی در تاریخ کشور رخ داد و ایران به جمع کشورهای نفت خیز جهان پیوست.

از آن زمان تاکنون صد ساله گذشته و حتی تصور ایران بدون نفت هم دور از ذهن است.

در جلسه هیئت وزیران مورخ 15 دی 1385 در سفر رئیس جمهوری به استان خوزستان،‪ ۲۵۱مصوبه به تصویب رسید که از جمله این مصوبات، برگزاری جشن یکصدمین سال صنعت نفت ایران در سطح استان خوزستان توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است.

با توجه به جنبه بین المللی یکصدمین سال صنعت نفت، ستاد برگزاری متشکل از چهار شرکت اصلی وزارت نفت، شامل شرکت ملی نفت ایران، صنایع پتروشیمی، گاز و پخش و پالایش و در تهران مستقر است.

به همین منظور ستادی به ریاست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در جنوب به عنوان زادگاه نفت تشکیل شد.

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر اساس شرح نیاز کمیته فنی ستاد در خصوص مکاتبه با شرکتها و همچنین انتشار فراخوان گردآوری اسناد ، مدارک، قطعات و تجهیزات قدیمی صنعت نفت در حال اقدام است.

برای برگزاری این جشن در استان خوزستان طرح ترمیم و بازسازی گنجینه های تاریخی صنعت نفت مسجد سلیمان با هدف حفظ یادبودهای صنعتی در دو بخش احداث ساختمان موزه و بازسازی تاسیسات چهارگانه قدیمی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شد.

ساختمان این گنجینه با شش هزار متر مربع زیر بنا در دو طبقه با اسکلت بتنی و معماری خاص با 36 درصد پیشرفت فیزیکی در محوطه پالایشگاه بی بی یان در دست ساخت است. در طراحی این ساختمان، سالن نمایش اشیاء تاریخی، آمفی تئاتر، رستوران، کافی شاپ و . . . پیش بینی شده است.

بازسازی و مرمت تاسیسات چهارگانه قدیمی نفت مسجد سلیمان که در فهرست گنجینه تاریخی صنعت نفت قرار دارد با جدیت در حال پیگیری است. این تاسیسات شامل چاه شماره یک، کارخانه برق تمبی، کارخانه گوگرد سازی و پالایشگاه تقطیر بی بی یان است که مرمت، ایمن سازی و رنگ آمیزی خواهند شد.

هم اکنون با برنامه ریزی و دو نوبتی کردن عملیات اجرایی، تلاش وسیعی برای آماده شدن این تاسیسات در آستانه یکصدمین سال آغاز فعالیت صنعت نفت ایران صورت گرفته است.

تهیه برنامه افتتاحیه، آلبوم جامع، مجموعه تاریخ یکصد ساله مناطق نفتخیز جنوب در دست اقدام است.

کمیته فنی ستاد بزرگداشت نیز در حال گردآوری و طبقه بندی اقلام نمایشگاهی از قبیل اسناد، مدارک، تجهیزات زمین شناسی و نقشه برداری، فسیل ها و مغزه ها و... به عنوان میراث صنعتی است.

در این راستا قرار است جلسات هم اندیشی با حضور هنرمندان، نویسندگان و اصحاب مطبوعات برگزار شود.

نماد ( یادمان) صنعت نفت در میدان ورودی اهواز با هماهنگی شهرداری طراحی و نصب خواهد شد.

طرح احداث نمایشگاه دایمی نفت در اهواز نیز به عنوان یکی از برنامه های ستاد یکصدسالگی در جلسات شورا مطرح و گزارش پیشرفت کار آن ارائه خواهد شد.

پیش از این قرار بود جشن یکصدمین سالگرد اکتشاف نفت در ایران روز پنجم خردادماه سال جاری همزمان با سالگرد اکتشاف نفت در این شهر برگزار شود اما با تصمیم جدید ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد صنعت نفت این جشن و مراسم در اسفندماه سال جاری برگزار می شود.