به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شکری صبح امروز در سیزدهمین نشست کمیته حقوقی و قوانین شهرداری های کلان شهرهای کشور، که در سالن یاس شهرداری تهران برگزار شد ، افزود: باید به سمتی برویم که قانونی جدید و جدی در سطح مدیریت شهری ارائه دهیم تا هم نیازهای جدید را رفع کند و هم مشکلات قوانین قبلی را اصلاح سازد.



وی گفت: قوانین فعلی شهرداری مصوبه سال 1334 است و در حال حاضر پاسخ گوی اشکالات فعلی شهرداری ها نیست و شهرداری را به عنوان یک سازمان عمومی با مشکل روبرو کرده است.

سرپرست اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران با بیان این که یکی از مهم ترین برنامه های سال جدید ، تدوین قانون جامع مدیریت شهری است ، گفت: تدوین قانون مدیریت شهری موجب می شود تا از استقراری بودن به سمت کلان گرایی برویم و وحدت رویه ای در قوانین جدید شهرداری ایجاد می کند .

وی افزود: لازمه تدوین این قانون، همیاری همه همکارانی است که در بخش حقوقی کلان شهرها فعالیت می کنند.

شکری با بیان این که 70 درصد قوانین فعلی شهرداری ها منسوخ شده اند ، اظهار کرد: این قوانین قابلیت اجرایی ندارند و سایر قوانین نیز مشکلات جدی دارند که جوابگوی نیازهای روز نیست و باید به سمتی برویم که قانونی جدید و جدی در سطح مدیریت شهری ارائه دهیم تا هم نیازهای جدید را رفع کند و هم مشکلات قوانین قبلی را اصلاح سازد .

وی تاکید کرد: شهروندان حق دارند در حیطه قانون ، قوانین جامعی داشته باشند تا از سردرگمی و ابهام خارج شوند و ما به جز حل مشکلات فعلی شهرداری ها ، باید کمی هم آینده نگری کرده و برای داشتن قانون جامع تلاش کنیم .

شکری با اشاره به مشکلات موجود در کلان شهرها گفت: عدم هماهنگی میان مدیران کلان شهرها از مشکلات مهمی است که موجب می شود پس از پایان جلسات ، فرصتی برای بحث و تبادل نظر میان آن ها و جمع بندی مباحث مطرح شده به وجود نیاید.

سرپرست اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران افزود: در فرآیند جدیدی که تدوین شده است این امکان به وجود خواهد آمد که در صورت پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات ، بحث های کمیته حقوقی از طریق شورای عالی استان ها و به وسیله مجلس پیگیری شود.

در ادامه این نشست ، موسوی معاون دبیر خانه کمیته حقوقی و قوانین شهرداری های کلان شهرهای کشور ، نیز با اشاره به قانون مالیات ها اظهار کرد: بحث مهمی که باید در کمیته حقوقی رسیدگی شود ، قانون مالیات هاست که در شهرهای مختلف وجود دارد و به آن بی توجهی شده است.

وی افزود: باید در کلان شهرها به وحدت رویه برسم که آیا در بحث مالیات ها باید اظهار نامه های مالیاتی را پر کنیم یا نه و باید و نباید های قانون مالیات ، باید در کمیته حقوقی مشخص شود.

موسوی در ادامه خاطر نشان کرد: آرای صادره برای شهرداری ها را باید به بحث بگذاریم و این هماهنگی در کلان شهرها ایجاد شود تا هر کس بر اساس دید گاههای خود عمل نکند.