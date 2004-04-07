سالانه بيش از 400 هزار نفر به علت حوادث رانندگي بستري مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" دكتر مسعود پزشكيان امروز در افتتاحيه مراسم بسيج اطلاع رساني پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز افزود: بيماري قلب و عروق بيشترين آمار بيماران را در دنيا به خود اختصاص داده است و سه ، چهار عوامل ايجاد اين بيماري عوامل فشار خون ، سيگار و چربي بالاست كه به راحتي قابل كنترل هستند.

وي افزود: سالانه 5 ميليون نفر در دنيا بر اثر كشيدن سيگار ، 7 ميليون نفر به علت افزايش فشار خون و 5 ميليون نفر به علت چربي بالا جان خود را از دست مي دهند كه در اين ميان تغذيه و رفتار هاي غذايي انسان عامل تعيين كننده است.

دكتر پزشكيان گفت: يك ميليارد نفر در دنيا داراي وزن اضافي هستند كه از ميان آنها 300 ميليون نفر دچار چاقي مفرط هستند و سالانه 500 هزار نفر به علت چاقي زياد مي ميرند.

وي افزود: سالانه 170 ميليون نفر به علت سود تغذيه جان خود را از دست مي دهند كه از ميان آنها 3 ميليون نفر آنان كودكان زير 5 سال هستند.

دكتر پزشكيان گفت: درمان بيماري ها بعد از وقوع بيماري تنها مسكني است كه نمي تواند عاملي را كه رسوب كرده و رگ راخراب كرده است درمان كند و حل اين مشكلات فقط با فعاليت از طريق كنترل و پيشگيري رفتارهاي خطرناك به وسيله بسيج همگاني ، نظام اطلاع رساني و استراتژي امكان پذير است.

وي با بيان اينكه سالانه يك ميليون و 200 هزار مرگ براثر حوادث رانندگي در دنيا به وقوع مي پيوندد كه حاصل آن 35 ميليون فرد بستري شده در بيمارستان هاست ، گفت: قراراست در هفته سلامت يك ميليون نفر نيروهاي بسيجي و وزارت بهداشت با ارايه 30 ميليون بروشور به خانه ها بروند و مردم را به مسائل رفتاري و اخلاقي آگاه كنند و به طور حتم اين افراد مي توانند در خانواده ، محله و محيط زندگي خود موثر باشند.

سردار حجازي نيز در اين مراسم درباره فعاليت هاي نيروي مقاومت بسيج گفت: انساني كه در دوران زندگي خود با بيماري ها دست و پنجه نرم مي كند نمي تواند به رشد و تعالي برسد.

وي با اشاره به همكاري نيروي بسيج با مسوولان وزارت بهداشت در طرح واكسيناسيون فلج اطفال در سال هاي 73 و 74، گفت: در اين طرح 9 ميليون نفر واكسينه شدند ، پس از آن به وسيله 1500 پايگاه بسيج خواهران طرح بهداشت خانواده و ترويج تغذيه با شير مادر به وسيله نوارهاي آموزشي در اختيار مردم قرار گرفت.

وي افزود: طرح ملي و بزرگ واكسيناسيون سرخك و سرخجه بوسيله 28 هزار تيم و 16 هزار پزشك بسيجي طرحي موفقيت آميز بود كه با همكاري نيروهاي بسيج صورت گرفت.

سردار حجازي گفت: در هفته سلامت بوسيله نيروهاي بسيجي فرهنگ اطلاع رساني براي پيشگيري از رفتار مخاطره آميز اجرا مي شود كه به صورت هفت جزوه در اختيار خانواده ها قرار مي گيرد.

وي با اشاره به فاجعه عظيم زلزله در شهرستان بم گفت: سالانه 13 درصد مرگ و ميرها در كشور در اثر استعمال دخانيات اتفاق مي افتد كه اين از فاجعه بم كه فقط در يك سال اتفاق افتاده است ، عظيم تر است.

سردار حجازي گفت: براي ترويج ورزش همگاني در پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز يك ميليون و 550 هزار نفر در ورزش همگاني بسيج شركت كردند و در اين زمينه 1070 مسابقه در زمينه هاي مختلف ورزشي اجرا شد.

وي گفت: 249 هزار تيم ورزشي در پايگاه مقاومت بسيج تشكيل شده است و 15 هزار نفر در فعاليت هاي باشگاهي و جشنواره ها شركت كرده اند.

سردار حجازي گفت: 624 هزار نفر در برنامه هاي توجيهي و آگاه سازي بسيج شركت كردن و 35 هزار نفر از افراد مبتلا به مواد مخدر و يا در معرض آن از خدمات مشاوره اي بسيج استفاده كردند و همچنين 71 هزار نفر در طرح عبرت شركت كردند.