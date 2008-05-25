به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم در دومین جلسه این فراکسیون دکترعلی لاریجانی را با 160 رای موافق از مجموع 217 رای اخذ شده به عنوان رئیس مجلس برگزیدند .

حداد عادل به عنوان دیگر کاندیدای ریاست مجلس با کسب 50 رای از این سمت بازماند . 7 رای سفید نیز به گلدانهای رای گیری ریخته شد .



دراین جلسه لاریجانی و حداد عادل کاندیداهای اصولگرایان برای تصدی ریاست مجلس به ترتیب به مدت 30 و 40 دقیقه درباره راهکارهای مشخص هیئت رئیسه برای اداره بهتر مجلس هشتم سخن گفتند.

در این جلسه که 229 نماینده اصولگرای مجلس هشتم حضور داشتند، حداد عادل موفق به کسب رای کافی از سوی نمایندگان حاضر نشد و طبق قرار قبلی نمایندگان وی باید به نفع علی لاریجانی در انتخابات ریاست مجلس هشتم کناره گیری کند.



به گزارش خبرنگار مهر در این جلسه قرار است گزارش کمیته های 4 گانه هیئت مدیره اصولگرایان درباره اساسنامه فراکسیون اصولگرایان ، هیئت رئیسه این فراکسیون و همچنین طرح و لوایح باقیمانده از مجلس هفتم و وضعیت کمیسیون های مجلس هشتم ارائه خواهد شد .