به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر محمد علی شم آبادی عصر امروز در اولین سمینار مشترک معاونت برنامه ریزی استانداریها،‌ سازمانهای جهاد کشاورزی و سازمانهای تعاونی روستایی سراسر کشور افزود: افزون بر تحول مدیریتی، ساماندهی و باز مهندسی تشکلها از دیگر فعالیتهای این نهاد است.

رئیس هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: خوشبختانه توانسته ایم در حوزه خدمات توزیعی،‌ شاخصها را ارتقا دهیم و در حوزه اجرایی این شاخصها را به سمت کارهای مهم و بنیادی سوق دهیم.

دکتر شم آبادی مهمترین عامل موج سینوسی تولید و عرضه گلوگاه های مثل کشتارگاه، کارخانه های فن آور و سرمایه دار معرفی کرد و افزود: باید دانست خلا بزرگی که در چرخه تولید حس می شود ناشی از وجود همین گلوگاه هاست.

وی تحول اساسی در نگرش تشکلهای تعاونی روستایی را امری مهم تلقی کرد و اظهار داشت:‌ با کمک این تشکلها خرید تضمینی به پشتوانه دولت جای خود را به خرید توافقی در عرصه تولیدات داده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: امیدواریم با این جایگزینی متناسب، اعتبارات کمک های تضمینی به روش پلکانی کاهش به تولید کنندگان از طریق دولت به صورت منابع یارانه ای از طریق تسهیلات بانکی را میسر سازد.

دکتر شم آبادی در بحث صادرات از بازارچه های مرزی فعال توسط استان های مرزی کشور خبر داد و افزود: از مجموع 850 هزار تن خرید و فروش انجام شده بخشی به صادرات اخثصاص یافته که شامل محصولاتی چون خرما،‌ کشمش، چای و بخشی از حبوبات است.