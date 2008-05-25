به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، روسیه در این بیانیه تاکید کرد که تایوان و تبت را بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از خاک چین می داند.

در این بیانیه همچنین آمده است: "طرف روسی بر عدم تغییر موضع اصولی خود درباره مسئله تایوان تاکید کرد و تایوان را بخشی جدایی ناپذیر از خاک چین می داند".

همچنین گفته می شود که روسیه مخالف استقلال تایوان در هر شکلی و حضور آن در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی می باشد که اعضای آنها تنها می توانند کشورهایی مستقل باشند.

درباره موضع روسیه پیرامون مسئله تبت نیز در این بیانیه آمده است: "طرف روسی تبت را بخشی جدایی ناپذیر از خاک چین دانسته و مشکل تبت را از امور داخلی چین می داند و از اقدامات طرف چینی که بر اساس قوانین برای حفظ ثبات عمومی در تبت اتخاذ می شوند، حمایت می کند".

همچنین در بیانیه پایانی آمده است: "سران دو کشور تاکید کردند که حمایت متقابل در مسائلی که به منافع محوری یکدیگر مربوط می شوند، بخشی مهم از روابط مشارکتی روسیه و چین و تعاملات استراتژیک آنهاست".

"دیمیتری مدودوف" رئیس جمهور روسیه روز جمعه به دعوت "هو جین تائو" همتای چینی خود وارد این کشور شد.

رئیس جمهور روسیه که هم اکنون در پکن به سر می برد، ابراز اطمینان کرد که پس از دیدار وی از چین، بر اساس توافقنامه هایی که روز گذشته در پایان مذاکرات بین مقامات دو کشور امضا شدند، روابط مسکو و پکن بیش از پیش تحکیم و توسعه خواهد یافت.

مدودوف در دیدار خود با "سی جینپین" معاون رئیس جمهور چین اظهار داشت که روابط روسیه و چین روابطی استراتژیک هستند و تاکید کرد که دو کشور درصدد توسعه روابط می باشند.

روز گذشته در پایان مذاکرات مدودوف و هو جین تائو، بیانیه ای درباره مسائل بین المللی تصویب شد که در آن از جمله نظر دو کشور نسبت به مسئله سیستم جهانی دفاع ضد موشکی آمریکا نیز قید شد.

روسیه و چین معتقدند که ایجاد سیستم جهانی دفاع ضد موشکی به حفظ تعادل و ثبات استراتژیک در جهان کمک نمی کند.

به نوبه خود معاون رهبر جمهوری خلق چین، مسکو را "دوست بزرگ" پکن نامید و برگزاری سال چین در روسیه و سال روسیه در چین را رویدادی بسیار مهم نامید.

وی خاطر نشان کرد که اولین سفر خارجی مدودوف-علاوه بر کشورهای مشترک المنافع- به چین، بیانگر سطح بالای تعاملات دو کشور به عنوان دو شریک استراتژیک است.