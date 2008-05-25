به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت هنری ارشاد اعلام کرد محمود شالویی درباره معرفی و توسعه دو موزه گفت: همانگونه که برنامه سینمایی می‌تواند در جامعه اثربخش باشد، حضور آثار تجسمی نیز در جهت تلطیف فضا می‌تواند تاثیر قابل توجه بر روح انسان‌ها بگذارد. موزه سینما و موزه هنرهای معاصر می‌توانند با امکان‌سنجی برنامه‌های هم در این جهت گام بردارند.

عزت‌الله انتظامی رئیس هیئت مدیره موزه سینما نیز در این نشست گفت: موزه ملی سینما دارای امکاناتی است که می‌تواند با نمایش آثار سینمایی موجود از یک قرن پیش جامعه را با سینمای ایران آشنا کند و سینماتک موزه هنرهای معاصر نیز با مخاطبان خاص و امکانات سمعی بصری به عنوان تنها سینماتک ایران می‌تواند گام‌های مثبت و ویژه در جهت نمایش آثار سینمایی بردارد.

در این نشست با حضور محمدحسن پزشک مدیر عامل موزه سینما مقرر شد این موزه و موزه هنرهای معاصر از قابلیت‌های خود برای معرفی آثار موزه‌ای و نمایش آثار سینمایی و تجسمی استفاده کنند و در محل موزه ملی سینمای ایران نمایشگاه دائمی فروش آثار هنری برپا شود.