12500 قطعه زمین به شرکتهای تعاونی لرستان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، منوچهر فراقی عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات منطقه گلدشت به منظور آماده سازی اراضی و واگذاری اتحادیه تعاونیهای مسکن شهرستان خرم آباد در این منطقه، اظهار داشت: این میزان زمین از سال 1370 تاکنون توسط اتحادیه تعاونیها به شرکتهای تعاونی استان واگذار شده است.

وی تصریح کرد: همچنین تاکنون بیش از 65 شرکت تعاونی در این منطقه تشکیل شده است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: همچنین از سال 85 زمینهای موجود تجاری و مسکونی بعضا واگذار نشده است که مقرر شد ارزش ریالی آنها توسط گروهی به نمایندگی از دستگاههای اجرایی تعیین و جهت آماده سازی مورد هزینه قرار گیرد.

فراقی ادامه داد: در صورتی که تعاونی توان اجرای مابقی را نداشته باشد در جلسه آتی دستگاه اجرایی،تعیین خواهد شد که نسبت به ادامه کار با همکاری اعضای تعاونیها انجام می گیرد.

در این جلسه بعضی از دستگاهها و سازمانهای اجرایی مثل برق و آب، در صدی ازکار خود را انجام داده بودند و مقرر شد دستگاههای دیگر با دریافت کمترین حق الزحمه این همکاری را با تعاونی به عمل آورند.