تیم ملی جودو ایران به عنوان پنجم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو سوپر جام جهانی جودو که در مسکو با حضور 9 تیم برتر دنیا جریان داشت با کسب عنوان قهرمانی برای میزبان و قرار گرفتن تیم ملی ایران درمکان پنجم خاتمه یافت.

تیم ملی جودو کشورمان که صبح امروز مقابل مغولستان 3 بر2 مبارزه را واگذار کرده بود در بازی دوم خود و در رقابت برتر برزیل تیمی که سال گذشته قهرمان جهان شده بود را 4 بریک شکست داد.

در این دیدار تیم ایران در اوزان 66-، 73-، 90- و 100+ کیلوگرم توسط سرلک، معلومات، قمی و رودکی پیروز شد و تنها در 81- کیلوگرم، ملک محمدی با یک اخطار نتیجه را به حریف خود که طلای جهان را در کارنامه داشت واگذار کرد.

در ادامه این مسابقات تیم ملی این فرصت را داشت که در بازی مقابل اکراین به برتری رسیده و جایگاه سوم را کسب کند ولی 4 بریک بازنده از زمین خارج شد و در جای پنجم ایستاد.

در این دیدار "محسن زکریا" در وزن منفی 63 کیلوگرم تنها پیروزی تیم ایران را به دست آورد و در سایر اوزان "علی معلومات"، "حامد ملک‌محمدی"، "حسین قمی" و "محمدرضا رودکی" نتیجه را به حریف واگذار کردند.

در بازی پایانی روسیه مغولستان را برد و جایزه 25 هزاردلاری تیم قهرمان را از آن خود کرد. تیم ملی جودو اوکراین نیز سوم شد.