راه اندازی واحدهای جدید دانشگاه آزاد در آفریقا و آسیا

دکتر کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: راه اندازی واحدهای بین المللی در قاره های مختلف دنیا از جمله قاره آفریقا که امکان جذب دانشجو را برای دانشگاه آزاد فراهم می کند، پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: راه اندازی واحد دانشگاه آزاد اسلامی در کشور تانزانیا از جمله برنامه هایی است که دانشگاه آزاد برای گسترش واحدهای برون مرزی خود در دست بررسی دارد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: همچنین پیش بینی های لازم برای راه اندازی واحدهای دانشگاهی در کشورهای کویت، آذربایجان، سوریه و عراق انجام شده و این امر به زودی محقق خواهد شد.

زارع اظهار داشت: کشور مالزی نیز خواستار راه اندازی واحد دانشگاه آزاد دراین کشور شده که باید بررسی های لازم برای امکانات و شرایط این کشور انجام شود که در صورت فراهم شدن شرایط این واحد دانشگاه آزاد نیز آغاز به کار خواهد کرد.