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۵ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۱۳

بستنی های سنتی می توانند عامل انتقال بیماری تب مالت باشند

بستنی های سنتی می توانند عامل انتقال بیماری تب مالت باشند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره‌کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: خوردن بستنی های سنتی مهترین راه انتقال تب مالت به انسان در شهرهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر جواد اعلمی عصر امروز در نشست مطبوعاتی ماهانه این اداره کل افزود: در حال حاضر شیوع تب مالت در روستاها به دلیل استفاده از شیر غیرپاستوریزه و تماس با دامها، خیلی بیشتر از شهرهاست.

وی مهمترین راه انتقال تب مالت به انسان در شهرها را خوردن بستنیهای سنتی عنوان کرد و گفت: آگاهی افراد جامعه و تاکید بر مصرف فرآورده‌های لبنی پاستوریزه از راهکارهای پیشگیری از تب مالت است.

اعلمی ادامه داد: شیوع بیماری تب مالت در میان دامهای خراسان رضوی طی سالهای گذشته حدود هشت دهم درصد بوده است که واکسیناسیون و تست دامها از طریق خونگیری از راههای کنترل و مبارزه است که انجام شد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته حدود چهار میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار راس گوسفند، بز، بره و بزغاله و بیش از ‪ ۱۵۱‬هزار گاو و گوساله در استان علیه بیماری تب مالت واکسینه شدند.

اعلمی مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی آلوده و غیرپاستوریزه و تماس با ترشحات حاصل از سقط جفت و جنین دام از دیگر راههای انتقال بیماری بروسلوز به انسان عنوان کرد.

وی با اشاره به کاهش موارد انسانی تب مالت طی سالهای اخیر گفت: بر اساس آمارهای موجود موارد انسانی تب مالت از ‪ ۲۶‬به ‪ ۲۰‬هزار نفر در سطح کشور کاهش یافته است.

 

کد مطلب 689711

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