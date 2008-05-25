بستنی های سنتی می توانند عامل انتقال بیماری تب مالت باشند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر جواد اعلمی عصر امروز در نشست مطبوعاتی ماهانه این اداره کل افزود: در حال حاضر شیوع تب مالت در روستاها به دلیل استفاده از شیر غیرپاستوریزه و تماس با دامها، خیلی بیشتر از شهرهاست.

وی مهمترین راه انتقال تب مالت به انسان در شهرها را خوردن بستنیهای سنتی عنوان کرد و گفت: آگاهی افراد جامعه و تاکید بر مصرف فرآورده‌های لبنی پاستوریزه از راهکارهای پیشگیری از تب مالت است.

اعلمی ادامه داد: شیوع بیماری تب مالت در میان دامهای خراسان رضوی طی سالهای گذشته حدود هشت دهم درصد بوده است که واکسیناسیون و تست دامها از طریق خونگیری از راههای کنترل و مبارزه است که انجام شد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته حدود چهار میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار راس گوسفند، بز، بره و بزغاله و بیش از ‪ ۱۵۱‬هزار گاو و گوساله در استان علیه بیماری تب مالت واکسینه شدند.

اعلمی مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی آلوده و غیرپاستوریزه و تماس با ترشحات حاصل از سقط جفت و جنین دام از دیگر راههای انتقال بیماری بروسلوز به انسان عنوان کرد.

وی با اشاره به کاهش موارد انسانی تب مالت طی سالهای اخیر گفت: بر اساس آمارهای موجود موارد انسانی تب مالت از ‪ ۲۶‬به ‪ ۲۰‬هزار نفر در سطح کشور کاهش یافته است.