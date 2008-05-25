به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پنجم از بیست وسومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان امروز با حضور شش تیم خارجی و هفت تیم داخلی در مسیر 120کیلومتری تبریز به بناب برگزار شد.

در پایان رقابتهای این مرحله بهنام خسروشاهی دوچرخه سوار جوان اهل تبریز و عضو تیم ملی ایران با زمان 2 ساعت و 47 دقیقه و 4 ثانیه از پتروشیمی تبریز به مقام قهرمانی رسید. ابولفضل گیلانی پوراز تیم مس کرمان و" رومان ژنتایف " از قزاقستان هر دو با چند هزارم ثانیه نسبت به نفر اول در مکانهای دوم و سوم ایستادند.

در پایان مرحله پنجم این تور بین المللی، قادر میزبانی پیراهن طلایی را با زمان 10 ساعت و 50 دقیقه و 59 ثانیه برای خود حفظ کرد. حسین عسگری با 10 ساعت و 51 دقیقه و 21 ثانیه و احد کاظمی با 10 ساعت و 52 دقیقه و 5 ثانیه عنوان دوم و سوم را دارند.

در بخش امتیازی مهدی سهرابی با 13 امتیاز از مس کرمان، بهنام خسروشاهی از پتروشیمی تبریز با 8 امتیاز و "لئون هکستان" از نیوزلند با 5 امتیاز سوم است.

در بخش کوهستان حسین عسگری از پتروشیمی تبریز با 11 امتیاز، مهدی سهرابی از مس کرمان با 10 امتیاز و قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز با 8 امتیاز رتبه های اول تا سوم این بخش را از آن خود دارند.

در بخش تیمی نیز تا پایان این مرحله پتروشیمی تبریز، پیکان تهران و لاسای ترکیه به ترتیب اول تا سوم هستند.

ششمین مرحله از تور بین المللی آذربایجان فردا دوشنبه ششم خردادماه در مسیر ملکان به ارومیه پیگیری می شود.

بیست وسومین دوره تور بین المللی آذربایجان با حضور شش تیم خارجی ازبکستان، نیوزلند، قزاقستان، ترکیه، ارمنستان و گرجستان و تیم های داخلی چون پتروشیمی تبریز، مس کرمان، پیکان تهران، مختلط تیم های آذربایجان غربی و اردبیل، امید آذربایجان شرقی، استان مرکزی از اول تا نهم خردادماه برگزار می شود.