زندگی امام خمینی(ره) با قرآن پیوند عمیقی داشت

حجت الاسلام دکتر سید رضا مؤدب رئیس انجمن قرآن پژوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اندیشه های قرآن پژوهی امام راحل گفت: حضرت امام خمینی (ره) اندیشه های خود را براساس قرآن قرار داده و معتقد بودند قرآن کتاب زندگی است و برای زندگی باید همه رفتارها و عقاید خود را از قرآن یافته و براساس آن مسیر زندگی را ادامه دهند.

وی افزود: امام به قرائت قرآن اهتمام ویژه داشته و حتی گاهی طی روز 3 جزء قرآن را قرائت می کردند و در کنار قرائت به تدبر و فهم کلمات و معانی عنایت داشته و معتقد بودند قرآن را باید به مثابه کتاب دستور العمل در زندگی مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به این امر که امام با خواندن هر آیه احساس می کردند که گویی خداوند خود در این آیه صحبت کرده و پیامی را مبادله می کند، گفت: امام در هنگام مطالعه قرآن خود را در مقام شنونده و بهره گیری از کلام الهی قرار می دادند از این رو اعتقاد داشتند که قرآن کتاب الهی و هدیه خداوند به بشر است و انسان باید به این هدیه توجه داشته و از آن بهره برد.

حجت الاسلام مؤدب گفت: امام خمینی آیاتی که در بحث قیامت و یا آخرت بود را جدی تر در نظر گرفته و از آنها برای برنامه روزانه خود پیام می گرفتند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ارتباط و پیوند جدی زندگی حضرت امام خمینی (ره) و قرآن تصریح کرد: حضرت امام تلاش کردند قرآن را در جامعه پیاده کنند که این امر در سخنرانیها، نامه ها و وصیتنامه گرانقدر وی مشخص است و اساس ایده این بود که حال که خود از قرآن بهره بردند جامعه نیز از آن بهره برند.

دکتر مؤدب یادآور شد: حضرت امام جمع کثیری از افرادی که قرآن را تنها مقدس و متبرک می دانستند متوجه محتوا و دستورات این کتاب آسمانی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به سوره انبیاء آیه 35 که می فرماید "هر انسانى طعم مرگ را مى‏چشد! و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش مى‏کنیم؛ و سرانجام بسوى ما بازگردانده مى‏شوید" گفت: امام معتقد بودند هر انسانی در مسیر سعادت خود حرکت کرده و مرگ حقیقت و واقعیتی است که باید با آن رو به رو شود .

وی افزود: امام بر این باوربودند که اگر کلامات قرآن در زندگی روزانه اجرا شود جامعه می تواند به سمت کمال حرکت کند، لذا امام از قیام 16 خرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی فراوان از قرآن یاد می کردند و اکنون مجموعه اندیشه های قرآنی حضرت امام اعم از نامه ها، دست نوشته‌ها و سخنرانی‌های ایشان در کتابی با عنوان "تبیانها" منتشر شده که مجموعه سخنرانی و کلمات امام به صورت موضوعی است و تبیان دفتر سیزدهم، به اندیشه های قرآنی امام اختصاص دارد و تمام سخنان امام در این بخش قابل مشاهده است.

حجت الاسلام مؤدب تأکید کرد: امام به معنای حقیقی مرد قرآنی بودند و این امر موجب شده بود از استواری، صلابت و شجاعت بی نظیری برخوردار باشند و ولایت فقیه در معنای حقیقی در ایشان محقق شده بود و پس از ایشان مقام معظم رهبری رهرو و ادامه دهنده این مسیر حق هستند.