همگرایی لبنانی ها پس از انتخاب میشل سلیمان/ صوت قرآن و ناقوس کلیساها به نشانه ابراز شادمانی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان ، اقدام یکپارچه مردم لبنان اعم از مسیحی ، سنی و شیعه در ابراز شادمانی چنان با هم متحد و یکپارچه بود که تمامی ناظران اعلام کردند که چنین اقدامی بدین معنی است مردم هرگز اجازه نمی دهند توطئه های خارجی سبب تفرقه و دودستگی بین آنها شود.

همچنین پس از اعلام این امتخاب صدای تیراندازی و ترقه ها نیز در نزدیکی میدان النجمه محل پارلمان لبنان و دیگر مناطق بیروت همچنان شنیده می شود.

تدابیر امنیتی بی سابقه در خیابان های منتهی به میدان النجمه و نیز از منطقه الحمرا تا لنگرگاه بیروت به چشم می خورد.

شهروندان لبنانی با روشن کردن چراغ های اتومبیل های خود و به صدا درآوردن بوقها به ابراز شادمانی می پردازند.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان پس از انتخاب برای اولین بار با لباس غیر نظامی در کنار نبیه بری رئیس مجلس لبنان وارد پارلمان شد.

اختلال در سیستم صوتی و برق جلسه انتخاب رئیس جمهور لبنان را برای دقایقی به تاخیر انداخت.

مردم زادگاه میشل سلیمان یعنی منطقه "عمشیت" نیز به ابراز شادمانی پرداخته اند .

خبردیگر اینکه "کلاویوگلاسانیو" فرمانده نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) از جمله میهمانان خارجی شرکت کننده در نشست لبنان هستند.