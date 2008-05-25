به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان، میشل سلیمان پس از سوگند خود در جلسه مجلس نمایندگان لبنان در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور لبنان به تشریح خطوط کلی برنامه کاری خود پرداخت و از همه نیروهای سیاسی و شهروندان لبنانی خواست تا مرحله جدیدی را آغاز کنند و طرحی ملی را در راستای منافع کشور در دستور کار قرار دهند و منافع لبنان را بر منافع شخصی مقدم شمارند.

سلیمان بر فعال سازی نهادهای قانونی کشور، دستیابی به مبانی و پایه های مشترک در سطح داخلی، در دستور کار قرار دادن طرحی کاری برای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وهمچنین حرکت در مسیر پیمان طائف تاکید کرد.

رئیس جمهوری لبنان بر ضرورت تحکیم اصل همزیستی مشترک و دنبال کردن فرهنگ گفتگو درمیان لبنانی تاکید کرد و درباره مسئله دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان گفت: ما از دادگاه بین المللی درباره مسئله ترور رفیق حریری حمایت می کنیم.

میشل سلیمان بر ضروت مشارکت لبنان در دادگاه ویژه بررسی ترور حریری تاکید و به تداوم اشغال کشتزارهای شبعا توسط رژیم اسرائیل و نقض حاکمیت لبنان از سوی این رژیم اشاره کرد و گفت که ادامه اشغال کشتزارهای شبعا یک استراتژی دفاعی را برای حفاظت از میهن ایجاب می کند و باید از مقاومت برای استفاده از آن درچارچوب استراتژی دفاعی حفاظت شود.

وی همچنین بر اهتمام و توجه برای بازگشت اسیران و بازداشت شدگان دربند در زندانهای اشغالگران اسرائیلی تاکید کرد.

رئیس جمهوری لبنان همچنین بر ایفای نقش لبنان در سطح خارجی تاکید کرد و درباره روابط با سوریه گفت: ما چشم انتظار روابط برادرانه با سوریه براساس احترام دوجانبه هستیم.