به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران که در لبنان به سر می برد در دیدار با علامه سید محمد حسین فضل الله از علمای برجسته لبنانی توافق اخیر گروههای سیاسی لبنان را به وی تبریک گفت و از نقش علامه فضل الله در حفظ وحدت و انسجام لبنانی ها تقدیر کرد.

علامه فضل الله نیز با تمجید از سیاست مدبرانه خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل برای حل مسائل و مشکلات منطقه ای از تلاشهای فعالانه کشورمان تقدیر و تصریح کرد: نقش ایران در حمایت از مقاومت و توافق گروههای لبنانی نشانه دهنده دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران است که مایه امید و خرسندی امت اسلامی است.