به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان، وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با میشل سلیمان در جمع خبرنگاران بسیار زیادی که وی را در مجلس لبنان احاطه کرده بودند، نتایج مذاکرات خود را با رئیس جمهوری لبنان مثبت ارزیابی کرد و گفت طرفین در این دیدار درباره مسائل مختلف از جمله روابط دو کشور ایران و لبنان بحث و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان از وحدت و ثبات لبنان و گفتگوهای گروههای لبنانی حمایت می کند.

وی انتخاب سلیمان را آغاز خوبی برای لبنان و همگرایی لبنانی ها دانست و ابراز امیدواری کرد که لبنان بیش از پیش شاهد ثبات ، امنیت ، آرامش همگرایی همه گروههایی سیاسی مردم این کشور باشد تا این وحدت و انسجام سد هرگونه توطئه دشمنان شود.

هیئت های شرکت کننده در مراسم انتخاب رئیس جمهور لبنان از جمله منوچهر متکی امشب در ضیافت شام نبیه بری شرکت می کنند .