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۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۲

روستاهای بالای 50 خانوار خراسان شمالی تلفن دار می شوند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان شمالی گفت: تمام روستاهای بالای 50 خانوار استان خراسان شمالی تا پایان سال جاری از تلفن ثابت برخوردار می شوند.

حسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: هم اکنون 14 روستای بالای 50 خانوار در استان خراسان شمالی فاقد تلفن ثابت هستند که برنامه ریزی برای تلفن دار شدن این روستاها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری هر یک از خانوارهای روستایی بالای 50 خانوار استان خراسان شمالی از تلفن ثابت با قیمت پایین برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان شمالی تلفن دار شدن روستاهای بالای 20 خانوار این استان را از دیگر برنامه های شرکت مخابرات اعلام کرده است.

وی تعداد روستاهای بالای 20 خانوار استان خراسان شمالی را 720 روستا اعلام کرد و اظهار داشت: در تمام این مناطق روستایی حداقل یک باجه مخابراتی برای ارتباط راه دور وجود دارد.

اکبری مهمترین مشکل تلقن دار کردن مناطق روستایی خراسان شمالی را پراکندگی و صعب العبور بودن آن دانست و خاطرنشان کرد: برای تسریع در تلفن دار شدن این روستاها از تلفنهای بی سیم و همراه استفاده می شود که با قیمت 500 هزار ریال در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

کد مطلب 689806

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