ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین تیم درمانی استان، بامداد امروز شنبه سوم مردادماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و با حضور بیش از ۱۱۰ نفر از پزشکان، پرستاران، کارشناسان حوزه درمان، نیروهای پشتیبانی و اجرایی، عازم کشور عراق شد تا در بیمارستان امام علی (ع) شهر نجف اشرف به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمات درمانی ارائه کند.
وی با قدردانی از همراهی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تأمین بخشی از کادر درمان، افزود: همافزایی میان مجموعه هلالاحمر و دانشگاه علوم پزشکی، زمینه ارائه خدمات تخصصیتر و باکیفیتتر به زائران اربعین را فراهم کرده و این همکاری، جلوهای از انسجام مجموعه سلامت استان در خدمت به زائران حسینی است.
محبان با اشاره به اعزام نخستین تیم درمانی و امدادی استان گفت: نخستین گروه درمانی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی روز پنجشنبه اول مردادماه با حضور نزدیک به ۵۰ نفر و ۴ تیم امدادو نجات استان متشکل از ۱۱ نفر و ۴ دستگاه امبولانس به عراق اعزام و و هماکنون به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات درمانی به زائران است.
محبان در پایان، خدمت به زائران اربعین را افتخاری بزرگ برای خانواده هلالاحمر و مجموعه سلامت استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با تلاش شبانهروزی کادر درمان، امدادگران و نیروهای پشتیبانی، این مأموریت بزرگ با موفقیت و رضایت زائران به انجام برسد.
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