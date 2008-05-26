گفتگوی تلفنی سید حسن نصرالله و علامه فضل الله درباره تحولات کنونی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دفترعلامه محمد حسین فضل الله از بیروت، سید حسن نصرالله روزگذشته در تماسی تلفنی با علامه محمد حسین فضل الله بر نقش تاثیرگذار این عالم برجسته لبنانی در حمایت و پشتیبانی از مقاومت و تقویت جنبش حزب الله لبنان به گونه ای که منجر به آزادی و مقاومت قهرمانانه در برابر دشمن و محقق شدن پیروزی این جنبش در جنگ سال 2006 شد، تاکید کرد.

درخلال این تماس تلفنی، دوطرف درباره تحولات و شرایط کنونی جهان اسلام و کشورهای عربی به اضافه وضعیت کنونی لبنان بحث و تبادل نظر کردند.

علامه محمد حسین فضل الله و سید حسن نصرالله

این عالم برجسته لبنانی و دبیر کل جنبش حزب الله لبنان همچنین بر ضروت انجام توافقات به عمل آمده بین طرف های سیاسی لبنانی در دوحه و پیاده کردن عملی این توافقات با هدف حفظ صحنه داخلی این کشور و گشایش افق های سیاسی برای همگان و همچنین حفظ کشور و حمایت از صف مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

علامه محمد حسین فضل الله که از مراجع تقلید شیعیان لبنان به شمار می رود دراین تماس تلفنی، بر تلاش در همه سطوح برای حمایت از وحدت اسلامی و تقویت روابط بین مسلمانان به واسطه سعی درجهت تقویت همکاری ها در صحنه های سیاسی و ملی به ویژه دربرابر جنگ مستمر آمریکا و اسرائیل علیه اسلام و مسلمین تاکید کرد.