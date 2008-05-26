تخریب دو کارخانه در آتش سوزی دیروز شازند اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حدود 10 دقیقه مانده به ساعت 16 دیروز آتش سوزی در شرکت کیمیاگستران اراک رخ داد که به علت شدت انفجار در یکی از مخازن شیمیایی این شرکت، آتش سوزی به کارخانه مجاور کشیده شده و کارخانه کیمیاگستران و کیمیاگران را دچار حریق می کند.

به گفته منابع موثق، علت گسترش آتش سوزی، وجود مواد شیمیایی در منطقه است و این حادثه از سهل انگاری در حین کار شروع می شود و به چند انفجار پی در پی در منطقه منجر می شود.

به گفته شاهدان عینی این حادثه، یک مخزن پس از انفجار به کارخانه روبرویی پرتاب شده و شدت حادثه را افزایش داده است.

این گزارش حاکی است حادثه از محل وقوع در شرکت کیمیاگستر تا شعاع 500 متری کشده و منجر به تخریب 20 تا 100 در صدی شده است.

انفجار در منطقه در دو مرحله تکرار شده و مردم منطقه را به شدت ترساند و دود آسمان منطقه را فرا گرفت به طوری که در مراحل اولیه تصور انفجار و آتش سوزی در پالایشگاه و پتروشیمی که در منطقه هستند، می رفت.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، تنها چند ماه از راه اندازی دو شرکت تولیدی با حضور وزیر صنایع می گذشت که پس از حدود چهار ماه دچار حادثه شده و از بین رفتند.

این گزارش می افزاید، مجروحان این حادثه دلخراش به طور عمده به بیمارستان ولی عصر اراک منتقل شدند و تا حدود صبح اراک در التهاب این حادثه بود.

خیابانهای منتهی به بیمارستان ولی عصر(عج) اراک به دلیل هجوم جمعیت و سهولت در ورود آمبولانس ها بسته شده و از تردد خودورها جلوگیری می شد.

خانوده های قربانیان و مجروحان حادثه در ورودی بیمارستان جمع شده و ابراز نگرانی می کردند.

مسئولان استان اعم از، فرماندار اراک، رئیس سازمان صنایع و معادن، مسئولان استانداری، مدیر هلال احمر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک، رئیس بیمارستان ولی عصر اراک، رئیس بیمارستان امیرکبیر اراک و جمعی از مسئولان استان در محل حادثه و بیمارستان ولی عصر حضور داشتند.

همچنین خبرنگاران استان از اولین ساعات حادثه در محل آتش سوزی و بیمارستان حضور یافتند.

شدت انفجار به ‌حدی بود که اکثر اجساد کشته‌شدگان متلاشی و غیرقابل شناسایی و مجروحین نیز بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد دچار سوختگی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

در این کارخانه‌ها به گفته منابع موثق در زمان حادثه حدود ‪ ۸۰‬نفر مشغول به کار بودند.

ناحیه صنعتی شهید بابایی روستای بازنه در ‪ ۱۵‬کیلومتری جنوب شرقی شازند قرار دارد.

مسئولان در گفتگو با خبرنگار مهر بررسی دلایل ایجاد آتش وسوزی و انفجارها را مورد تاکید قرار دادند.