جایگاه حقوقی و قانونی زنان در جامعه نامشخص است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اشرف جواهری، شامگاه گذشته در اولین نشست تخصصی با اعضای زن شوراهای اسلامی شهرو روستای استان ‌افزود: حضوز زنان به ویژه در سمتهای مدیریتی کم است و باید در این زمینه زنان تلاش جدی تری داشته باشند.

وی با اشاره به برخی نواقص قانونی در این زمینه بیان داشت: زنان نیمی از جامعه را شامل می شوند و می توانند بازوان قدرتمندی در حوزه مدیریت جامعه به حساب آیند که این امر نیازمند فراهم کردن زمینه های آن است.

جواهری تغییر نگرش و اصلاح قوانین را مهمترین راهکار برای مشارکت بیشتر زنان خواند و گفت: حضور زنان کارآمد در حلقه‌های مدیریت کلان و میانی کشور کمرنگ است.

وی با اشاره به اینکه 66 نفر از اعضای شوراهای شهر ور وستاهای استان را زنان تشکیل می دهند گفت: زنان عضو شورای اسلامی موقعیت مناسبی برای بهبود شرایط رفاهی، تفریحی و حل برخی مشکلات این قشر دارند و باید از این پتانسیل بالفعل در کنار تشکیلات زنان استفاده شود.

وی افزود: نیمی از جمعیت استان مرکزی و محوریت مدیریت خانه و تربیت نسل آینده به دست زنان است و با توجه به جهش علمی که زنان طی سالهای اخیر پیدا کردند می‌توانند در ارتقای جایگاه زنان گام بردارند.

جواهری، پیوست زنان متخصص، مدیر، توانمند و تشکلهای بانوان استان برای ارائه طرح و لایحه به نمایندگان مجلس در رفع گلوگاههای قانونی و حقوقی را یک ضرورت دانست.

وی از زنان عضو شوراهای شهری و روستایی استان مرکزی درخواست کرد با عملکرد موثر و تفکر کارآمد در این نهاد مردمی کارآمدی زنان را در حوزه مدیریتی به نمایش بگذارند.

در این نشست بالا رفتن سن ازدواج به ویژه در روستاها، اعتیاد زنان و تنوع آن، نبود درآمد کافی برای زنان روستایی، نیازهای آموشی، کمبود اماکن تفریحی و رفاهی، دبیرستانهای دخترانه در برخی روستاها و معضلات حقوقی را از جمله مسائل زنان عنوان شد.

در استان مرکزی بیش از دو هزار عضو شورای اسلامی مناطق شهری و روستایی هستند.